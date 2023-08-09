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Банк России начинает тестирование цифрового рубля

9 августа 2023 22:27
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Банк России начинает тестирование цифрового рубля

Банк России запустит пилотный проект по цифровому рублю на реальных операциях уже 15 августа. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, пишет РГ.

По ее словам, сначала ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы, а также оплату товаров и услуг в магазинах. В пилотном проекте будут участвовать 13 банков. По ее словам, к пилотному проекту готовы присоединиться еще 19 банков. В нем будут участвовать около 600 человек и 30 юрлиц в 11 городах. Примерно через два месяца, по словам Скоробогатовой, число участников тестирования может увеличиться. Она также добавила, что из желающих принять участие в пилоте цифрового рубля "выстроилась очередь".

Кроме того, в Банке России будут работать над возможностью использовать шаблоны для автоматизации услуг оплаты ЖКХ цифровыми рублями, следует из слов Скоробогатовой. "Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или не хочет. Это исключительно выбор человека. Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять", - сказала она. По словам Скоробогатовой, прекратить использование такого шаблона можно будет в любой момент. В целом цифровой рубль даст гражданам возможность более эффективно управлять своими расходами за счет указанной технологии, которая позволит автоматизировать платежи, сказала первый зампред ЦБ.

Цифровой рубль не предполагает физической формы в принципе. Любые предложения "купить" цифровые рубли сразу следует расценивать как мошенничество

Цифровой рубль не предполагает физической формы в принципе, поэтому предложения о покупке физических цифровых рублей следует считать мошенничеством. "Цифровая форма не предполагает никакой формы физической, у нас с вами будут все три формы: наличные, безналичные на счетах в банках и безналичные цифровые рубли на платформе ЦБ. Поэтому гражданам не надо ничего покупать, более того - даже пытаться искать их, а если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман. Если граждане действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, они должны обращаться в банки, где они обслуживаются", - сообщила Скоробогатова.

Цифровой рубль - третья форма рубля после наличных и безналичных рублей. "Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний", - рассказывали в ЦБ. Ключевое отличие цифровых рублей от безналичных в том, что они по сути будут размещаться на платформе Банка России, операции с ними будут проходить там же, а не через коммерческие банки, как с безналичными. При этом доступ к цифровым кошелькам все же будет идти через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Как ранее заявляли в Банке России, удобство в использовании цифрового рубля для граждан в целом - это дешевизна переводов, отсутствие привязки к конкретному банку, поскольку цифровые рубли хранятся на платформе самого ЦБ. Предполагается, что отправитель сможет маркировать свой перевод в цифровых рублях.

Властям же цифровые рубли помогут бороться с коррупцией и нецелевым расходованием бюджетных средств.

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