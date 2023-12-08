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Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%

8 декабря 2023 13:58
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Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5 процента, сообщает ТАСС.

По его словам, «чтобы люди не почувствовали» ее, все социальные выплаты повышаются в стране на прогнозируемый уровень инфляции.

Озвученный уровень ожидаемого роста цен соответствует запланированному законом о трехлетнем бюджете показателю. В его материалах отмечалось, что инфляция ожидается в следующем году на уровне 4,5 процента, а в 2025 и 2026 годах году — 4 процента.

Ранее опрошенные ЦБ аналитики заявили об инфляции в 7,6 процента по итогам 2023 года. Глава Минэкономразвития накануне, 7 декабря, отметил, что темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне, пишет Лента.

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