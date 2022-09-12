Аналитики спрогнозировали шестое подряд снижение ключевой ставки

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На фоне усиления проинфляционных факторов ЦБ будет действовать более сдержанно, чем раньше, и снизит ставку только до 7,5%, ожидают эксперты. Основной риск, который ему придется учитывать, — это рост бюджетных расходов.



Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку с 8 до 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и прогнозов аналитиков, которые изучил РБК. Новое снижение может стать шестым подряд. После экстренного повышения до 20% в конце февраля регулятор в ходе нескольких плановых и внеплановых заседаний вернул ключевую ставку к уровню четвертого квартала 2021 года, пишет РБК.



Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, за снижение на 50 базисных пунктов (0,5-процентное) выступают девять из 12 опрошенных экономистов. Еще по одному участнику опроса полагают, что Банк России может оставить ставку на уровне 8%, снизить ее до 7,25 или 7,75%.



Ряд экспертов видят предпосылки и для более существенного смягчения. «В сентябре может обсуждаться снижение ставки от 50 до 100 б.п.», — пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. По его мнению, ЦБ будет выбирать из трех шагов — 50, 75 и 100 б.п.



