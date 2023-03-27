Аналитики Домклик назвали города с самым дешёвым жильём

Минимальная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах России с населением от 500 тыс. жителей зафиксирована в Оренбурге. А из городов-миллионников дешевле всего обойдётся жильё в Челябинске.
По данным объявлений Домклик на 21 марта, средняя стоимость «квадрата» в Оренбурге составила 61,7 тыс. рублей. В первую пятёрку городов с самым доступным вторичным жильём также вошли Тольятти (64,7 тыс.), Челябинск (65,6 тыс.), Астрахань (66,8 тыс.) и Ульяновск (67,5 тыс.).
Топ-15 городов с самым дешёвым жильём на вторичном рынке
|
Город
|
Стоимость м2 (тыс. рублей)
|
Оренбург
|
61,7
|
Тольятти
|
64,7
|
Челябинск
|
65,6
|
Астрахань
|
66,8
|
Ульяновск
|
67,5
|
Саратов
|
69,1
|
Ижевск
|
69,6
|
Новокузнецк
|
71,4
|
Киров
|
72,7
|
Набережные Челны
|
74,1
|
Волгоград
|
74,4
|
Пенза
|
76,2
|
Рязань
|
76,5
|
Махачкала
|
78,4
|
Ярославль
|
79,5