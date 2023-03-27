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Аналитики Домклик назвали города с самым дешёвым жильём

27 марта 2023 10:00
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Аналитики Домклик назвали города с самым дешёвым жильём

Минимальная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах России с населением от 500 тыс. жителей зафиксирована в Оренбурге. А из городов-миллионников дешевле всего обойдётся жильё в Челябинске.

По данным объявлений Домклик на 21 марта, средняя стоимость «квадрата» в Оренбурге составила 61,7 тыс. рублей. В первую пятёрку городов с самым доступным вторичным жильём также вошли Тольятти (64,7 тыс.), Челябинск (65,6 тыс.), Астрахань (66,8 тыс.) и Ульяновск (67,5 тыс.).

Топ-15 городов с самым дешёвым жильём на вторичном рынке

 

Город

Стоимость м2 (тыс. рублей)

Оренбург

61,7

Тольятти

64,7

Челябинск

65,6

Астрахань

66,8

Ульяновск

67,5

Саратов

69,1

Ижевск

69,6

Новокузнецк

71,4

Киров

72,7

Набережные Челны

74,1

Волгоград

74,4

Пенза

76,2

Рязань

76,5

Махачкала

78,4

Ярославль

79,5

 

Теги: СберБанк

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