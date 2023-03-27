Аналитики Домклик назвали города с самым дешёвым жильём

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Минимальная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах России с населением от 500 тыс. жителей зафиксирована в Оренбурге. А из городов-миллионников дешевле всего обойдётся жильё в Челябинске.

По данным объявлений Домклик на 21 марта, средняя стоимость «квадрата» в Оренбурге составила 61,7 тыс. рублей. В первую пятёрку городов с самым доступным вторичным жильём также вошли Тольятти (64,7 тыс.), Челябинск (65,6 тыс.), Астрахань (66,8 тыс.) и Ульяновск (67,5 тыс.).

Топ-15 городов с самым дешёвым жильём на вторичном рынке