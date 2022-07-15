Александр Анащенко: «ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса»

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Последние годы стали для Сбера поворотными – это и ребрендинг, и создание экосистемы. Но, одним из ключевых изменений стало внедрение ESG-принципов. 2020 год принес много новшеств в данном направлении и одно из важнейших – разработка и утверждение ESG-стратегия до 2023 года.

Недавно появились первые результаты по работе в данном направлении – Сбер опубликовал отчёт о соответствии Принципам ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, Принципам Глобального договора ООН, Целям устойчивого развития ООН и рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом за 2021 год.

Работа банка имеет свою специфику, поэтому одним из важнейших факторов реализации ESG-стратегии является ответственное финансирование, т.е. финансирование проектов, учитывающих экологические, управленческие и социальные факторы. По результатам 2021 года объём размещения рублёвых ESG-облигаций с участием Сбера превысил 120 млрд рублей, объём дебютного выпуска зелёных облигаций Сбера — 25 млрд рублей, а портфель «зелёных» и ESG-кредитов достиг 300 млрд рублей.

Однако уже сейчас эта цифра выросла. Согласно информации пресс-службы Сбербанка, на 1 июня портфель ESG и зелёных кредитов Сбера составил 395 млрд. рублей. При этом важно отметить, что рост портфеля ESG-финансирования произошел не только за счет столичных регионов. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка в первом полугодии 2022 года их портфель ответственного финансирования вырос на 28% и на 1 июля составил около 40 млрд рублей, а самый значительный рост пришёлся на июнь – более 4,7 млрд рублей. Это произошло благодаря ESG-финансированию крупных партнёрских проектов.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко отмечает, что сегодня интерес российского бизнеса к ESG-проектам продолжает расти. «Ответственное финансирование сегодня является трендом во всех прогрессивных странах. В России ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса и формирует гармоничное развитие предпринимательства и общества, – отмечает Анащенко. – Сбербанк является одним из первых российских банков, который стал активно использовать инструменты ответственного финансирования совместно со своими партнерами. Опираясь на данные о росте нашего портфеля «зелёного» финансирования, мы отмечаем рост интереса у наших клиентов к данному виду кредитования».

Не менее важным аспектом в реализации ESG-стратегии компании – это адаптация сети офисов для людей с инвалидностью. Согласно опубликованному отчету Сбера, уже 5780 отделений Сбербанка по всей стране адаптировано для людей с инвалидностью.

Кроме того, Сбер обновил программное обеспечение на своих банкоматах, оснастив их новыми функциями виртуальных ассистентов Салют. На 1 июля по всей стране незрячим клиентам банка доступно 37 тыс. устройств самообслуживания (80% сети).

Для сокращения использования электроэнергии в работе компании, внедряются возобновляемые источники энергии, благодаря которым по итогам 2021 года их доля достигла 22%.

Ознакомиться с полным отчетом можно на сайте банка.