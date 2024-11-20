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Жители Самарской области потратили на ювелирные изделия более 4,3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

20 ноября 2024 09:41
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Жители Самарской области потратили на ювелирные изделия более 4,3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

По данным Аналитического Центра SOKOLOV с января по сентябрь 2024 года рынок ювелирной розницы Самары в денежном выражении достиг 2,5 млрд рублей, что на 18% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Самарской области в целом вырос на 22% и достиг 4,3 млрд рублей, заняв четвертое место по Приволжскому федеральному округу.

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 26,3% до 312 млрд рублей. В топ-3 по ПФО вошли Республика Татарстан (6,2 млрд), Нижегородская область (5 млрд) и Республика Башкортостан (4,8 млрд).

В Самарской области изменился и средний чек на ювелирные украшения. За 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 3% и составил 7 330 рублей. Средний чек на ювелирные изделия в Самаре составил 6 913 рублей.

Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV:

«Настоящим драйвером роста рынка в этом году помимо динамики цен на золото (+44%) стало существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы. В совокупном объеме ювелирной розницы их доля составляет уже 9,4% или 34% от всех онлайн-продаж. В сентябре доля маркетплейсов достигла рекордных 37% от ювелирного e-commerce или 10,5% от всего рынка. По нашим прогнозам, по итогам года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, что на 23% выше, чем за 2023 год (365 млрд рублей)».

 

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