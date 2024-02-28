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Жители ПФО поставили оценки своей зарплате, руководству, соцпакету

28 февраля 2024 09:49
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Жители ПФО поставили оценки своей зарплате, руководству, соцпакету

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько работающие жители регионов ПФО удовлетворены такими ключевыми составляющими работы как зарплата, соцпакет, коллектив, руководство, карьерные перспективы, обучение, культура, месторасположение и др. 

Исследование hh.ru показывает, что жители регионов Поволжья оказались достаточно требовательными к своим компаниям, работе и коллегам. Так, средний балл, который местные респонденты поставили своему руководству почти 3 балла из пяти. Лишь 21% опрошенных поставили «пятёрку» своим руководителям. С другой стороны, треть (28%) поставили «единицу» своему руководству, остальных взаимоотношения с начальством более-менее устраивают.

Также одни из самых низких оценок по сравнению с жителями других регионов местные работники ставили возможности проходить обучение за счёт компании – больше половины опрошенных (47%) поставили лишь 1 балл из 5 возможных.

Также каждый третий опрошенный (38%) заявил, что не доволен изменениями, происходящими в компании. Еще 26% не довольны культурой общения в их компании. А 24% опрошенных крайне не устраивают рабочие процессы, которые им не понятны и не прозрачны для работников. Соцпакет не радует еще 37% опрошенных (чаще всего эти люди ставили лишь 1 балл из 5 возможных). Также среди проблемных зон для работающих местных жителей – перспективы карьерного роста. Половина респондентов (50%) указали низкий уровень развития этой составляющей у них на работе.

Среди положительных оценок: 41% опрошенных устраивает расположение офиса компании или промплощадки, где они работают. Еще 39% устраивают условия труда на работе, а каждого четвёртого (25%) в целом радуют его рабочие задачи. 

А вот зарплата полностью устраивает лишь третью часть опрошенных (37%), при этом еще треть опрошенных работников в регионах ПФО зарплата не устраивает вообще – сразу 29% поставили самый низкий балл уровню их дохода. Коллектив и своих коллег работники чаще всего оценивали «на троечку» (43%).

Теги: Опрос

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