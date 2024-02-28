Жители ПФО поставили оценки своей зарплате, руководству, соцпакету

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Служба исследований hh.ru выяснила, насколько работающие жители регионов ПФО удовлетворены такими ключевыми составляющими работы как зарплата, соцпакет, коллектив, руководство, карьерные перспективы, обучение, культура, месторасположение и др.

Исследование hh.ru показывает, что жители регионов Поволжья оказались достаточно требовательными к своим компаниям, работе и коллегам. Так, средний балл, который местные респонденты поставили своему руководству почти 3 балла из пяти. Лишь 21% опрошенных поставили «пятёрку» своим руководителям. С другой стороны, треть (28%) поставили «единицу» своему руководству, остальных взаимоотношения с начальством более-менее устраивают.

Также одни из самых низких оценок по сравнению с жителями других регионов местные работники ставили возможности проходить обучение за счёт компании – больше половины опрошенных (47%) поставили лишь 1 балл из 5 возможных.

Также каждый третий опрошенный (38%) заявил, что не доволен изменениями, происходящими в компании. Еще 26% не довольны культурой общения в их компании. А 24% опрошенных крайне не устраивают рабочие процессы, которые им не понятны и не прозрачны для работников. Соцпакет не радует еще 37% опрошенных (чаще всего эти люди ставили лишь 1 балл из 5 возможных). Также среди проблемных зон для работающих местных жителей – перспективы карьерного роста. Половина респондентов (50%) указали низкий уровень развития этой составляющей у них на работе.

Среди положительных оценок: 41% опрошенных устраивает расположение офиса компании или промплощадки, где они работают. Еще 39% устраивают условия труда на работе, а каждого четвёртого (25%) в целом радуют его рабочие задачи.

А вот зарплата полностью устраивает лишь третью часть опрошенных (37%), при этом еще треть опрошенных работников в регионах ПФО зарплата не устраивает вообще – сразу 29% поставили самый низкий балл уровню их дохода. Коллектив и своих коллег работники чаще всего оценивали «на троечку» (43%).