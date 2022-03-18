Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%

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Губернатор Самарской области анонсировал новые меры поддержки работников общественного транспорта в областной столице. Среди них Глава региона назвал повышение зарплат водителям на 20 %, введение льгот на образование детей и бесплатный проезд в общественном транспорте региона.

В прямом эфире из студии sova.info в проекте Объясняем.рф Дмитрий Азаров ответил на один из самых волнующих земляков вопросов о перебоях в работе общественного транспорта. Губернатору лично пришлось вмешаться в ситуацию. Хотя проблема должна была давно быть решена на уровне муниципалитета, в чьей зоне ответственности находится.

После жесткого разговора с главой города и серии совещаний с профильными ведомствами выяснилось, что перебои, на которые массово жалуются самарцы, возникают не из-за количества транспорта парка, а из-за нехватки водителей. В некоторые дни на дороги не выходило до 40 % состава именно по причине кадрового голода.

Губернатор отметил, что департамент транспорта Самары не принимал никаких решений для снятия остроты проблемы, теряя высококвалифицированных специалистов, получая заслуженную критику населения и поток жалоб. Сегодня Дмитрий Азаров объявил о новом соцпакете для водителей общественного транспорта. Среди мер - повышение заработной платы водителей в ТТУ на 20 %, на это выделено 80 млн рублей. Кроме того, из регионального бюджета будет направлено 250 млн рублей на развитие в целом сферы общественных перевозок в Самаре.

«Для водителей трамваев и троллейбусов будут вводиться новые льготы. По образованию детей, бесплатному проезду не только в общественном городском транспорте, но и пригородном. Мы берём на себя дополнительные расходы на региональном уровне. Целый соцпакет по моему поручению сейчас формируется для того, чтобы ситуацию исправить в кратчайшие сроки. Но тому, что городские власти допустили такое - оправданий нет», - подчеркнул Дмитрий Азаров.