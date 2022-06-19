«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022

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Инвестиции, инфраструктура, новые рабочие места и опережающее развитие региона – итоги участия Самарской области в ПМЭФ – 2022

Делегация Самарской области, возглавляемая Губернатором Дмитрием Азаровым, приняла участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Благодаря заключенным соглашениям и проведенным переговорам губернии, по данным регионального министерства экономического развития, удалось привлечь свыше 70 млрд рублей. Это не только значительный объем инвестиций, но и развитие бизнеса, различных отраслей экономики, инфраструктуры, новые рабочие места и поддержка социальной сферы в интересах жителей Самарской области.

Делегацией Самарской области было проведено свыше 30 встреч по важным для региона направлениям, на которых обсуждались планы инфраструктурного развития региона, реализация инновационных проектов в сфере бизнеса, жилищного строительства, образования, науки, IT, транспорта, сельского хозяйства и многих других. Были проведены переговоры с крупнейшими федеральными инвесторами, а также с партнерами из дружественных стран.

«Я очень рад тому, что экономический форум в Санкт – Петербурге собрал не только все регионы, но и большое количество представителей иностранных делегаций, соответственно, потенциальных инвесторов из других стран. И никакие попытки изоляции нашей страны не могут быть осуществлены - это невозможно в принципе. И форум это еще раз подтвердил», - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С 2018 года по решению Губернатора Дмитрия Азарова Самарская область представляет на ПМЭФ собственную экспозицию, где демонстрируются новейшие проекты и разработки области, а региональные компании и предприятия презентуют свою продукцию. В этом году на стенде были представлены макет развития территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», включающий проект создания международного межвузовского кампуса, инсталляция проекта «Программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «АИСТ-2Д», применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли, научные и технологичные разработки самарских вузов, продукция самарских предприятий.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что одна из главных задач участия в ПМЭФ - поддержка местного бизнеса, продвижение продукции самарских предприятий и различных проектов. Так, в рамках ПМЭФ компания «Пегас-Агро» заключила контракт на 4 млрд рублей, новые крупные заказы получила и тольяттинская компания «Феррони». «Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия получали новые заказы, партнеров. Наш стенд всегда ориентируем для работы с компаниями по продвижению продукции Самарской области. Это высокотехнологичные производственные компании, научные разработки, образовательные проекты. Наш стенд представляет и потенциал региона в целом. Мы представили проекты по развитию территорий Самарской области. Я рад тому, что наш стенд четко выдержал задачи, которые были поставлены мною перед началом форума», - сказал Глава региона.

Традиционно ПМЭФ – это уникальная возможность привлечь дополнительные инвестиции в регион. И нынешний форум принес Самарской области ряд значимых соглашений и договоренностей, достигнутых благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова. Так, с группой «Уралхим» достигнута договоренность об инвестициях в тольяттинский завод «ТОАЗ» объемом около 30 млрд рублей. Кроме того, «ТОАЗ» берет на себя обязательства по поддержке социальных проектов, участию в социально-экономическом развитии Тольятти и всей Самарской области.

Достигнуты договоренности о том, что в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет реализована серьезная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. «Мы рекордными за десятилетия темпами перекладываем сети по водоснабжению и теплоснабжению. Проговорили с инвестором горизонт инвестиционного планирования до 2035 года. Это уже сотни миллиардов рублей», - отметил Глава Самарской области.

В рамках соглашения с ПАО «НОВАТЭК» компания инвестирует в регион более 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории Особой экономической зоны «Тольятти» и развитие сети заправок. Это даст серьезную возможность для дальнейшего перехода на сжиженный природный газ транспортных средств, поспособствует развитию отечественного автопрома. «Эта тема была затронута в ходе обсуждения на совещании по развитию автопрома, которое проводил Президент Владимир Владимирович Путин. И здесь мы опережаем многие регионы», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области, в частности, поддержку образования и спорта, строительство здания театра «Грань» в Новокуйбышевске.

По итогам ПМЭФ Самарской области удалось привлечь средства на строительство новых школ. Компания «ПроШкола» поможет возвести сразу 3 новых школы в Самаре, Тольятти и Волжском районе. С компанией «Феррони», которая уже создала на тольяттинском предприятии по производству дверей 2000 рабочих мест, подписано дополнительное соглашение о строительстве новой школы в городе - инвестор вложит более 400 млн. руб. Регион закрепил договоренности с ВЭБ и по созданию межвузовского международного кампуса - объем инвестиций предварительно составит более 26 млрд рублей, заявка региона уже прошла первый этап согласования.

На ПМЭФ была проведена и работа по привлечению в Самарскую область и крупных федеральных застройщиков для строительства качественного жилья, комплексного развития территорий в регионе. «Наши предложения вызвали серьезный интерес девелоперских компаний. И надеюсь, что мы продолжим переговоры, первые из которых произошли в рамках этого форума», - отметил Дмитрий Азаров.

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила ряд соглашений c субъектами Приволжского федерального округа. Это позволит укрепить взаимодействие в туризме, торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашения придадут новый импульс сотрудничеству между регионами и обеспечат существенный экономический эффект для всех областей, прочные торгово-экономические отношения, дадут новый потенциал роста, открывают новые возможности.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, каждое подписанное на форуме соглашение – это важнейший вклад в создание благоприятного инвестиционного климата в Самарской области и развитие региона.

«Самарская область получит дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места. Все это должно работать ради одной цели - процветание региона, повышение благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли, - отметил Глава региона, - Самарская область всегда ставит перед собой сложные задачи при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. Задачи, которые мы ставили по участию в форуме, - перевыполнены».

Автор фото - Андрей Савельев.