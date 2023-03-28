Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»

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Во вторник, 28 марта, Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализацию национальных проектов, работу предприятий и масштабы изменений, которые произошли в губернии за последние несколько лет. Такое детальное обсуждение вопросов развития Самарской области - уже второе за последние шесть месяцев. Важность встречи для развития региона, а также успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, президент АСК «ГК «АМОНД» Юлия Хаджиева.

«Это уже вторая встреча Президента России с Главой Самарской области за последние полгода, что свидетельствует о повышенном интересе Главы государства к Самарской области как к стратегически важному региону страны. О положительной оценке работы Дмитрия Азарова на посту губернатора и вклада жителей региона в его развитие свидетельствует и огромная поддержка федеральным центром целого ряда региональных проектов», - отметила Юлия Хаджиева.

По словам заместителя председателя комитета Самарской губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, за последние несколько лет в регионе фиксируются существенные достижения буквально во всех сферах, включая строительную отрасль.

«На мой взгляд, основным маркером работы строителей является ввод жилья и достижение целевых показателей. Ровно так, как и прогнозировалось, в 2022 году было обеспечено выполнение плана по вводу жилья – практически 1 900 тыс. квадратных метров. В 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию 2 192 тыс. кв. м», - обратила внимание на прирост темпов возведения объектов Юлия Хаджиева.

По мнению эксперта, сегодня стоит задача, в том числе, нивелировать те изменения спроса, которые влияют на отрасль. И соответствующие предложения по поддержке были разработаны и направлены областным Правительством на федеральный уровень. Среди них такие меры, как снижение финансовой нагрузки на застройщиков, стимулирование спроса на приобретение жилья. Серьёзным подспорьем является то, что, согласно поручения Президента РФ В.В. Путина, была продлена программа льготной ипотеки до первого полугодия 2024 года.

Говоря о действующей программе по расселению аварийного жилья, Юлия Хаджиева подчеркнула, что Глава региона уделяет ее реализации огромное внимание.

«Очевидно, что Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров уделяет программе по расселению аварийного жилья особое внимание. Он поставил задачу реализовать ее на год раньше срока: не в 2025, а в 2024 году. По состоянию на 01 января 2023 года уже переселено 11 294 граждан из 187 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Учитывая заданный ритм, реальность досрочного завершения не вызывает сомнений», - выразила уверенность заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

Не менее значимая задача – обеспечение жильем детей-сирот. И для ее решения правительством области во главе с Губернатором применяется комплексный подход.

«В таком социально значимом деле, как обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуется особо ответственное отношение. Введение жилищных сертификатов, привлечение на постоянной основе органов опеки и попечительства, непосредственно приобретение жилья для ребят и патронаж по их переселении – во всем этом явно прослеживается комплексный подход. Итого В 2022 году 950 детей-сирот в Самарской области получили свое жилье», - подчеркнула Юлия Хаджиева.

Задача, которая в регионе поэтапно и планомерно решается, - восстановление прав обманутых дольщиков. Этот вопрос находится под личным контролем Дмитрия Азарова. С первых дней работы в должности Губернатора он регулярно проводит встречи с жителями региона, пострадавшими от рук недобросовестных застройщиков, чтобы вместе определить, как двигаться дальше по каждому незавершенному объекту.

«По моему мнению, критерием эффективности порой лучше всего являются цифры. Судите сами. 95 проблемных объектов было введено в эксплуатацию, в текущем году регион планирует достроить и сдать еще 11 проблемных объектов с намерением окончательного решения данного вопроса», - прокомментировала Юлия Хаджиева, добавив, что каждая из озвученных на встрече тем касается улучшения качества жизни человека, - Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения, а также принимать участие в достижении таких ключевых целей на территории родной Самарской земли».

Фото: samara.er.ru