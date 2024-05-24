Яндекс выяснил, откуда родом популярные российские интернет-магазины

Ко Дню российского предпринимательства (26 мая) аналитики Яндекса изучили, в каких городах возникли популярные российские интернет-магазины. Для этого составили топ-100 самых посещаемых онлайн-площадок и для каждой определили родной город. Половина популярных интернет-магазинов зародились в Москве. Примерно каждый восьмой магазин родом из Санкт-Петербурга, а остальные — из самых разных регионов страны. Всего в список попали 20 регионов:
В частности, за пределами Москвы начали свою деятельность такие крупные площадки, как «Эльдорадо», Gloria Jeans и Sokolov. Родные города нескольких популярных магазинов аналитики показали на карте. В топ-100 вошли магазины разных категорий: с одеждой (например, «Снежная королева»), товарами для животных («Четыре лапы»), косметикой и парфюмерией («Золотое яблоко»), электроникой (DNS) и другими товарами. Как считали Популярность сайтов оценивали по агрегированным данным о посещаемости доменов. Не учитывали сайты с объявлениями и магазины, которые продают только цифровые товары. Родным городом считали тот, в котором компания открыла свой первый офлайновый магазин. Если компания сразу начинала продавать товары онлайн, то брали город, в котором она была зарегистрирована или где находился её офис. Для определения города использовали информацию из открытых источников: с сайта компании, из СМИ и т. д.