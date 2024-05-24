Яндекс выяснил, откуда родом популярные российские интернет-магазины

94

Ко Дню российского предпринимательства (26 мая) аналитики Яндекса изучили, в каких городах возникли популярные российские интернет-магазины. Для этого составили топ-100 самых посещаемых онлайн-площадок и для каждой определили родной город. Половина популярных интернет-магазинов зародились в Москве. Примерно каждый восьмой магазин родом из Санкт-Петербурга, а остальные — из самых разных регионов страны. Всего в список попали 20 регионов:

Алтайский край

Владимирская область

Воронежская область

Иркутская область

Костромская область

Краснодарский край

Москва

Московская область

Новосибирская область

Пермский край

Приморский край

Ростовская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Свердловская область

Смоленская область

Татарстан

Тверская область

Удмуртия

Челябинская область