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Выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза

1 июня 2024 10:37
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Выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза

МЧС России подготовило проект, согласно которому планируется увеличение в два раза пособий тем, кто пострадал при чрезвычайных происшествиях. Причем увеличенные выплаты будут получать и жители, столкнувшиеся с происшествиями регионального масштаба. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

«По поручению президента РФ, МЧС России подготовлен проект соответствующего постановления правительства по увеличению в два раза размеров единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули в министерстве в разговоре с ТАСС. Отмечается, что повышенные выплаты будут направлены людям, столкнувшиеся с ЧП, начиная с апреля этого года. 

Согласно новому проекту единовременную денежную компенсацию также смогут получить жители регионов, столкнувшиеся с весенними паводками. В частности, это жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Они уже начали получать выплаты, процедура продолжается по сей день. В настоящий момент при ЧС положены 50 000 рублей на каждого члена семьи, включая детей, при частичной утрате имущества первой необходимости. При полной — 100 000 рублей.

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