Шайбами отметились: Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян (две шайбы), Иван Романов. 
В Тольятти хоккеисты «Лады» победили «Сибирь» - 4:2
Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.
В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров
Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.
Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти
Юные фигуристы соревнуются в танцах на льду.
В Самаре проходят первые в новом зимнем сезоне областные соревнования по фигурному катанию
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти

10 октября 2025 20:48
Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.

Сегодня, 10 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил ООО «Волжский завод технологического оборудования ИРВИН» в Тольятти, на котором производят и разрабатывают уникальное высокотехнологичное оборудование для механизации и автоматизации «зелёной отрасли» России и стран ЕАЭС.

Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.

«Предприятие выпускает высокотехнологичную продукцию, которая опережает иностранные аналоги и успешно реализует задачи по импортозамещению. А это одна из важнейших наших целей. Ассортимент оборудования непрерывно расширяется, производство растет. Наша задача – помочь заводу еще активнее развиваться. Будем и дальше поддерживать такие передовые компании», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Основная серийно выпускаемая продукция предназначена для питомников декоративных и плодовых растений, лесопитомников, тепличных хозяйств и садовых центров.

«Мы гордимся тем, что с помощью нашего оборудования в стране кратно за последние годы начала развиваться «зеленая отрасль». На нашем оборудовании сажают миллионы растений, сотни миллионов. Абсолютно разностороннее применение оборудования, но все это призвано к озеленению нашей большой планеты», – отметил генеральный директор ООО «Волжский завод технологического оборудования ИРВИН» Денис Овчаренко.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

