Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти

160

Сегодня, 10 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил ООО «Волжский завод технологического оборудования ИРВИН» в Тольятти, на котором производят и разрабатывают уникальное высокотехнологичное оборудование для механизации и автоматизации «зелёной отрасли» России и стран ЕАЭС.

Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.

«Предприятие выпускает высокотехнологичную продукцию, которая опережает иностранные аналоги и успешно реализует задачи по импортозамещению. А это одна из важнейших наших целей. Ассортимент оборудования непрерывно расширяется, производство растет. Наша задача – помочь заводу еще активнее развиваться. Будем и дальше поддерживать такие передовые компании», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Основная серийно выпускаемая продукция предназначена для питомников декоративных и плодовых растений, лесопитомников, тепличных хозяйств и садовых центров.

«Мы гордимся тем, что с помощью нашего оборудования в стране кратно за последние годы начала развиваться «зеленая отрасль». На нашем оборудовании сажают миллионы растений, сотни миллионов. Абсолютно разностороннее применение оборудования, но все это призвано к озеленению нашей большой планеты», – отметил генеральный директор ООО «Волжский завод технологического оборудования ИРВИН» Денис Овчаренко.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области