Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
Клиентам пообещали постепенно обновить карты, работа сервисов идет в обычном режиме.
«Тинькофф» переименовали в Т-банк
На Петербургском международном экономическом форуме новую модель LADA Iskra оценил глава Самарской области.Вячеслав Федорищев.
«Сделано в Самаре – знак качества»: врио губернатора Вячеслав Федорищев рассказал о планах опробовать новую LADA Iskra
Проведен осмотр на предмет выявления нарушений земельного и экологического законодательства.
Состояние водоема возле СДТ «Дубки» в Куйбышевском районе - на контроле
От столкновения оба тягача загорелись. Водители грузовых автомобилей погибли.
В Красноярском районе на на месте ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем работали спасатели
4 июня состоялся Гала-концерт с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии.
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» продолжается в Самаре
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +28, +30°С.
6 июня в Самарской области до +31°С
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
-0.62
EUR 96.56
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries

5 июня 2024 21:46
289
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.

В среду, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Обсуждались вопросы завершения строительства и запуска в регионе логистического центра онлайн-ритейлера, а также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.

Логоцентр Wildberries возводится в Самарской области на территории индустриального парка «Новосемейкино» Красноярского района. Общая площадь объекта составляет 180 тысяч квадратных метров. Здесь будет создано 5 тысяч рабочих мест, а в перспективе – 10 тысяч рабочих мест.  Открытие центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков онлайн-площадки из Самарской области и соседних регионов. По информации Wildberries, первая очередь центра будет открыта уже летом 2024 года.

«Татьяна Владимировна, спасибо вам, что нашли время и возможность в рамках форума встретиться. Я знаю про проект строительства логистического центра в Самарской области, коллеги, команда нашего региона, меня ознакомили с ним, — сказал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. — Знаю, что есть ряд вопросов перед запуском объекта. Предлагаю обсудить, с какими конкретно сложностями сталкиваетесь. Задача инвестиционной команды Правительства Самарской области — чтобы этих сложностей не было».

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук поздравила Вячеслава Федорищева с назначением на должность руководителя Самарской области. «Хочу вас поздравить от себя лично и от всей нашей команды!» — сказал руководитель Wildberries.

В ходе встречи глава Самарской области и гендиректор Wildberries обсудили вопросы, связанные с текущим ходом строительства логистического центра и его дальнейшей работы. Врио губернатора отметил, что регион заинтересован в том, чтобы поставщики компании приходили в Самарскую область.

«Будем рады в дальнейшем обсудить вопросы локализации производства. Есть разные форматы, готовы поделиться нашими наработками», — сказала Татьяна Бакальчук.

Помимо проекта логистического центра Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Самарской области и компании, в том числе, в социальной сфере.

«Мы всегда поддерживаем социальные инициативы, например, спорт, детские мероприятия, эффективно сотрудничаем с вузами», — отметила руководитель Wildberries

Также Татьяна Бакальчук подчеркнула: «Мы будем рады и дальше сотрудничать с Самарской областью».

Напомним, что в настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», логистические парки «Преображенка 2», «Новосемейкино», а также индустриальный парк в ОЭЗ «Тольятти». Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка «Самара» в Красноглинском районе областного центра.  

В последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер экономики. В Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и «Яндекс Маркета», крупнейших торговых сетей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
302
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
490
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
613
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
445
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
548
Весь список