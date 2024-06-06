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Вячеслав Федорищев договорился с компанией «ЕвроХим» о сотрудничестве с Самарской областью

6 июня 2024 20:19
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Игорь Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений.

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с председателем совета директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорем Нечаевым. В ходе нее обсуждались вопросы развития сотрудничества региона и ведущего российского производителя минеральных удобрений.

По итогам встречи Игорь Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений, в регионе работают такие крупные мировые производители как «Тольяттиазот» и «КуйбышевАзот».

«Я уверен в том, что химическая отрасль, отрасль производства минеральных удобрений в Самарской области будет бурно развиваться, потому что у региона появился новый руководитель — Вячеслав Андреевич Федорищев, — сказал Игорь Нечаев. — Мы его знаем по работе в должности председателя Правительства Тульской области. Он создал там самый лучший в стране инвестиционный климат. Благодаря этому каждый год мы инвестировали в развитие наших предприятий в Тульской области несколько десятков миллиардов рублей. Если этот опыт будет реализован в Самарской области, то, считаю, химическая отрасль региона будет лидером российской экономики. Мы уже договорились, что мы партнеры с Самарской областью, будем помогать региону развиваться».

Вячеслав Федорищев со своей стороны сообщил: «Мы привлекаем инвестиции в регион, делаем это открыто и честно. Мы договорились с «ЕвроХимом», что Самарская область будет в периметре внимания компании, — отметил врио губернатора Самарской области. — В нашем регионе сильная химическая промышленность, это базовая отрасль в экономике. У нас очень сильные компании «КуйбышевАзот» и Тольяттиазот». Мы очень рады, что у нас есть намерения по партнерству с «ЕвроХимом». А если «ЕвроХим» партнер вашего региона, значит, будет развитие».

«ЕвроХим» — международная компания по производству минеральных удобрений. Инвестиции «ЕвроХима» в развитие собственных мощностей за последние 10 лет составили более 11 млрд долларов. Компания открывает новые производственные площадки в субъектах РФ и в других странах. 

 

Фото:   Андрей Савельев/СОВА

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