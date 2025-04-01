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Власти ужесточили условия выдачи сельской ипотеки

1 апреля 2025 09:55
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Власти ужесточили условия выдачи сельской ипотеки

Правительство РФ с 28 марта ужесточило условия предоставления льготной программы сельской ипотеки со ставкой до 3% в год. Так, теперь заемщики обязаны на протяжении пяти лет после подписания кредитного договора работать в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе. Об этом говорится в обновленным документе.

«Условия выдачи „Сельской ипотеки“ ужесточены с 28 марта за счет заметного ограничения круга заемщиков», — говорится в обновленных условиях. Информацию передает «Коммерсант». Отмечается, что эти меры призваны связать программу Минсельхоза с задачами привлечения и удержания специалистов в агропромышленных сферах, а также предотвратить излишний спрос на фоне сокращения других льготных жилищных программ.

В Минсельхозе и Минфине сообщили, что обновленные критерии для сельской ипотеки предусматривают выдачу кредитов на сумму до шести миллионов рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа допускает приобретение или строительство жилья в сельских районах и агломерациях, а также в опорных населенных пунктах. В 2024 году было выдано 24 тысячи таких кредитов на общую сумму 119,7 миллиардов рублей, что на 3% и 42% больше по количеству и объему соответственно, чем в предыдущем году. Во втором полугодии 2024 года банки временно прекратили выдачу таких кредитов из-за исчерпания лимитов на фоне высокого спроса.

Ранее эта льготная программа кредитования требовала, чтобы возраст заемщиков был от 18 до 75 лет, имелся официально подтвержденный доход и стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев. Теперь же заемщики должны работать по трудовому договору в АПК или социальной сфере в селе, организациях, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору, либо заниматься индивидуальным предпринимательством в АПК в течение пяти лет после заключения кредитного договора. Также сельская ипотека может быть предоставлена участникам СВО или их супругам, пишет Ура.ру.

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