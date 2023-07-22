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Вице-спикер Госдумы заявил о массовой шринкфляции в московских магазинах

22 июля 2023 10:26
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Вице-спикер Госдумы заявил о массовой шринкфляции в московских магазинах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о массовой шринкфляции в московских магазинах. Об этом сообщает РИА Новости

Парламентарий рассказал, что заметил это явление в 122 торговых точках. Снижение количества товара в упаковке при сохранении или росте цен вписывается в тенденцию «шринкфляции» (shrinkflation — по аналогии с инфляцией). Таким образом производители скрывают резкие скачки цен на продукты.

В 2019 году сообщалось об упаковках яиц из девяти, а не «стандартных» десяти штук. Многие расценили это как способ скрыть подорожание — при сохранении прежней цены были замечены также уменьшения упаковок молочной продукции, напитков и ряда других товаров, пишет Лента.

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