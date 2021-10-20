Виктор Кузнецов: проект бюджета показал, что Самарский регион неслучайно признали лучшим по управлению финансами

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Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов подвел итоги обсуждения вопросов социально-экономического развития региона в 2021-м и формирования проекта областного бюджета на 2022-2024 годы.

"Мы можем достаточно уверенно пройти через те шторма, через которые проходит вся мировая экономика. И проект бюджета, который был вынесен на обсуждение, показал, что Самарскую область неслучайно признали в сентябре на Московском финансовом форуме лучшим среди регионов по управлению финансами", - заявил Виктор Кузнецов.



"Если 10 лет назад, во время экономического кризиса 2008-2010 годов, у нас практически все социальные программы секвестировались, и об этом сегодня губернатор говорил... То сегодня мы не секвестировали ни одну программу. Более того, у нас все социальные программы увеличены, объем социальных обязательств увеличен. При этом мы не влезли в долги", - добавил председатель "бюджетного" комитета СГД.