Я нашел ошибку
Главные новости:
Доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10% за год.
Подведены итоги оценки качества городской среды для 1117 российских городов
Подписи под документом поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
Все контракты, которые были заключены на поставки в аптеки лекарственных препаратов отечественного и импортного производства, поставщиками исполняются.
Ситуация на рынке лекарств в Самарской области стабильная
Обеспечение стабильной работы предприятий в условиях западных санкций – вопрос номер один на повестке регионального Правительства.
В Правительстве региона обсудили меры поддержки производителей автокомпонентов
В регионе принимают дополнительные меры по защите прав работников предприятий и поддержке занятости.
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
На спектакли, отмеченные значком, доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь": афиша на май
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, на которых запланирована откачка воды ночью
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.41
-0.68
EUR 92.49
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений

1 апреля 2022 17:59
112
В регионе принимают дополнительные меры по защите прав работников предприятий и поддержке занятости.

В четверг, 31 марта 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие руководство Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области», председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. В режиме видеоконференции к разговору подключились руководители министерств и ведомств, главы крупнейших предприятий и отдельных муниципалитетов.

Члены комиссии рассмотрели блок вопросов, связанный с защитой прав трудящихся и поддержкой занятости.
Ирина Никишина проинформировала членов комиссии о том, что в текущем году изменилась форма взаимодействия работодателей со службой занятости населения, в частности, по представлению сведений об имеющихся вакансиях. Сейчас работодатели, на предприятиях которых трудятся 25 и более человек, должны загружать данные на сайт «Работа в России», а не выбирать иную форму предоставления сведений, как раньше. Новый порядок упростит поиск работы для соискателей и подбор персонала – для руководства компаний.
Участники встречи обсудили работу профсоюзов в рамках социального партнерства в сфере труда. Одной из важнейших задач здесь является расширение практики заключения коллективных договоров – важного инструмента защиты прав работника и гарантий интересов работодателя. Члены комиссии приняли решение нарастить усилия в этой сфере.

Особое внимание было уделено поддержке занятости – сегодня, в условиях западных санкций, эта тема обретает особую актуальность.

«На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается стабильной. Мы отдаем себе отчет, что есть определенные риски, связанные в первую очередь с работой предприятий, которые входят в отдельные отрасли. В частности, наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность. Все мы видим ситуацию, которая связана с АвтоВАЗом. У нас также в регионе достаточно много предприятий, производящих автомобильные компоненты. Сегодня, в первую очередь из-за дефицита электронных компонентов, эта проблема, к сожалению, сохраняется не первый год. Предприятие работает не стабильно, но мы абсолютно точно можем сказать, что предприятие устоит, продолжит свою работу. Мы видим, что, может быть, не полную рабочую неделю, но значительную часть рабочей недели предприятие продолжает выпуск продукции по мере поступления компонентов из России и из-за рубежа», - оценил ситуацию на системообразующем предприятии отрасли Виктор Кудряшов.

«По другим предприятиям мы наблюдаем абсолютно стабильную ситуацию, - продолжил председатель областного Правительства. - У нас существенно растут объемы по добыче нефти, по нефтепереработке. Сегодня мы в целом получаем значительно больше позитивных новостей, чем негативных. Только на последней неделе возобновилось железнодорожное сообщение с Финляндией. Для наших предприятий, особенно для химической промышленности это важно. Потому что это обеспечивает важность экспортных поставок. Вы видите, что минеральные удобрения выведены из санкций. Это также имеет большое значение для наших предприятий. Потому что на территории региона расположены крупнейшие в России предприятия-производители минеральных удобрений. Позитивные новости есть и по другим направлениям. Даже там, где был определенный небольшой спад, он продлился буквально неделю. Компании оперативно разрешают логистические вопросы и успешно заменяют зарубежное сырье из Европы на аналогичные материалы из Азии. Мы видим, что сейчас возобновляются и европейские поставки. Экономика в целом работает достаточном в спокойном режиме».

Первый вице-губернатор подчеркнул, что на региональном уровне приняты все нормативные акты, которые позволяют реализовывать планы по стабилизации рынка труда. В первую очередь мероприятия направлены на тех людей, которые находятся под угрозой увольнения. Организациям, где есть такие сотрудники, будут ежемесячно выплачивать более 18 тысяч рублей на каждого сотрудника. Это позволит поддержать занятость и сохранить трудовые коллективы предприятий. Компаниям будет также единовременно выплачено по 10 тысяч рублей на материально-техническое оснащение их занятости. Дополнительные меры поддержки коснутся и людей, находящихся в поисках работы.

«Тем гражданам, которые ищут работу и стоят на учете в качестве безработных, будем готовы предоставить возможность временных общественных работ. Сегодня более 40 самарских предприятий готовы принять таких людей. Работники получат аналогичную компенсацию. Мы активно развертываем программу переобучения и дополнительного профессионального образования для того, чтобы люди могли сменить профиль деятельности и трудоустроиться в других сферах. Сегодня у нас есть более 41 тысячи вакансий, работодатели готовы принять людей. За последний год уровень существенно повысился средний уровень заработной платы по открытым вакансиям. Поэтому я уверен, что мы ситуацию удержим, никаких существенных спадов не будет, мы быстро адаптируемся к новым условиям. И санкционное давление не нанесет существенного урона экономике региона», - заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
01 апреля 2022, 18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России. Сельское хозяйство
89
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
01 апреля 2022, 12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
В Самарской области также начинается призывная кампания. Политика
234
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
01 апреля 2022, 11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
Именно от вашей активности зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Благоустройство
238
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
101
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
236
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
237
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
240
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
1 апреля 2022  10:49
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
580
Весь список