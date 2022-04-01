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В четверг, 31 марта 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие руководство Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области», председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. В режиме видеоконференции к разговору подключились руководители министерств и ведомств, главы крупнейших предприятий и отдельных муниципалитетов.



Члены комиссии рассмотрели блок вопросов, связанный с защитой прав трудящихся и поддержкой занятости.

Ирина Никишина проинформировала членов комиссии о том, что в текущем году изменилась форма взаимодействия работодателей со службой занятости населения, в частности, по представлению сведений об имеющихся вакансиях. Сейчас работодатели, на предприятиях которых трудятся 25 и более человек, должны загружать данные на сайт «Работа в России», а не выбирать иную форму предоставления сведений, как раньше. Новый порядок упростит поиск работы для соискателей и подбор персонала – для руководства компаний.

Участники встречи обсудили работу профсоюзов в рамках социального партнерства в сфере труда. Одной из важнейших задач здесь является расширение практики заключения коллективных договоров – важного инструмента защиты прав работника и гарантий интересов работодателя. Члены комиссии приняли решение нарастить усилия в этой сфере.



Особое внимание было уделено поддержке занятости – сегодня, в условиях западных санкций, эта тема обретает особую актуальность.

«На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается стабильной. Мы отдаем себе отчет, что есть определенные риски, связанные в первую очередь с работой предприятий, которые входят в отдельные отрасли. В частности, наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность. Все мы видим ситуацию, которая связана с АвтоВАЗом. У нас также в регионе достаточно много предприятий, производящих автомобильные компоненты. Сегодня, в первую очередь из-за дефицита электронных компонентов, эта проблема, к сожалению, сохраняется не первый год. Предприятие работает не стабильно, но мы абсолютно точно можем сказать, что предприятие устоит, продолжит свою работу. Мы видим, что, может быть, не полную рабочую неделю, но значительную часть рабочей недели предприятие продолжает выпуск продукции по мере поступления компонентов из России и из-за рубежа», - оценил ситуацию на системообразующем предприятии отрасли Виктор Кудряшов.



«По другим предприятиям мы наблюдаем абсолютно стабильную ситуацию, - продолжил председатель областного Правительства. - У нас существенно растут объемы по добыче нефти, по нефтепереработке. Сегодня мы в целом получаем значительно больше позитивных новостей, чем негативных. Только на последней неделе возобновилось железнодорожное сообщение с Финляндией. Для наших предприятий, особенно для химической промышленности это важно. Потому что это обеспечивает важность экспортных поставок. Вы видите, что минеральные удобрения выведены из санкций. Это также имеет большое значение для наших предприятий. Потому что на территории региона расположены крупнейшие в России предприятия-производители минеральных удобрений. Позитивные новости есть и по другим направлениям. Даже там, где был определенный небольшой спад, он продлился буквально неделю. Компании оперативно разрешают логистические вопросы и успешно заменяют зарубежное сырье из Европы на аналогичные материалы из Азии. Мы видим, что сейчас возобновляются и европейские поставки. Экономика в целом работает достаточном в спокойном режиме».



Первый вице-губернатор подчеркнул, что на региональном уровне приняты все нормативные акты, которые позволяют реализовывать планы по стабилизации рынка труда. В первую очередь мероприятия направлены на тех людей, которые находятся под угрозой увольнения. Организациям, где есть такие сотрудники, будут ежемесячно выплачивать более 18 тысяч рублей на каждого сотрудника. Это позволит поддержать занятость и сохранить трудовые коллективы предприятий. Компаниям будет также единовременно выплачено по 10 тысяч рублей на материально-техническое оснащение их занятости. Дополнительные меры поддержки коснутся и людей, находящихся в поисках работы.



«Тем гражданам, которые ищут работу и стоят на учете в качестве безработных, будем готовы предоставить возможность временных общественных работ. Сегодня более 40 самарских предприятий готовы принять таких людей. Работники получат аналогичную компенсацию. Мы активно развертываем программу переобучения и дополнительного профессионального образования для того, чтобы люди могли сменить профиль деятельности и трудоустроиться в других сферах. Сегодня у нас есть более 41 тысячи вакансий, работодатели готовы принять людей. За последний год уровень существенно повысился средний уровень заработной платы по открытым вакансиям. Поэтому я уверен, что мы ситуацию удержим, никаких существенных спадов не будет, мы быстро адаптируемся к новым условиям. И санкционное давление не нанесет существенного урона экономике региона», - заключил Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО