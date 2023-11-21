В тройке первых ассистентская служба областного Центра обеспечения деятельности АПК

Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
Набор участников на Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 продолжится до 1 декабря.
Самара присоединится к Всероссийской акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса.
Почти 140 миллионов рублей получит регион в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты
Ночью и днем местами по области усиление ветра.
22 ноября в Самарской области ожидается сильный снег
В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями
Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 
Сотрудники ИК-6 УФСИН СО при досмотре продуктовой передачи обнаружили и  изъяли наркотики
Названы пять главных увлечений россиян
Названы пять главных увлечений россиян
И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.
Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В тройке первых ассистентская служба областного Центра обеспечения деятельности АПК

21 ноября 2023 12:27
123
В тройке первых ассистентская служба областного Центра обеспечения деятельности АПК

Приказом Минсельхоза России Центру обеспечения деятельности АПК Самарской области присвоен статус племенной организации по направлению деятельности «Ассистентская служба». В настоящее время в Российской Федерации племенной статус по данному направлению получили всего три организации.

Главной задачей ассистентской службы учреждения является проведение отбора проб молока для беспристрастного анализа в соответствии с требованиями ICAR. Цель оценки молочной продуктивности коров – в определении количества надоенного молока, его качественного состава, роста уровня продуктивности дойного стада, и, в конечном счете, повышении экономической эффективности отрасли молочного животноводства.

«Животноводство мы определили как приоритетное направление. Мы скорректировали меры поддержки отрасли на территории региона. Здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный», - неоднократно подчеркивал Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Благодаря оснащению службы современными приборами количество отбираемых ежемесячно проб молока увеличилось с 3000 до 7000 в месяц. На сегодняшний день ассистентской службой региона отобрано свыше 210 тысяч проб молока для исследования.

По данным лабораторных исследований хозяйствам предоставляется аналитические сведения о здоровье животных, уровне и качестве их кормления, а также рекомендации по оздоровлению. С помощью полученных данных сельхозорганизации могут оперативно корректировать рационы, проводить выбраковку коров, что в итоге позволяет увеличить продуктивность всего дойного стада. Предприятия, руководствующиеся рекомендациями, уже получают положительный результат. Например, ООО «ЭкоПродукт», исследующий совместно с ассистентской службой качество молока с 2019 года, сегодня возглавляет рейтинг Данон Россия по качеству молока и низкой концентрации соматических клеток.

«Отбор проб молока от каждой коровы – это большой труд. Мы на предприятии делаем только общую пробу, поэтому работа ассистентской службы – настоящее подспорье. Анализ приходит тоже по каждой корове: повышенная ли у нее соматика, есть ли предрасположенность к маститу, нужно ли лечить. По количеству жира можно даже определить, есть ли кетоз у коровы. Если жир выше 6, уже стоит задуматься над состоянием животного», - отмечает Любовь Саксонова, главный зоотехник АО «Нива» Ставропольского района.

«Опыт работы ассистентской службы Самарской области послужил основанием для создания ассистентской службы на уровне Российской Федерации. Сегодня в своей деятельности мы ориентированы на повышение качества производимого молока, сбор и анализ достоверных сведений о животных с целью их идентификации и последующего формирования базы данных федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, которая начнет работать с 2026 года», - сообщила начальник отдела по племенной работе ГБУ СО «Центр обеспечения АПК» Алмагуль Живалбаева.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
292
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
299
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
335
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
289
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
285
Весь список