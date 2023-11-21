В тройке первых ассистентская служба областного Центра обеспечения деятельности АПК

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Приказом Минсельхоза России Центру обеспечения деятельности АПК Самарской области присвоен статус племенной организации по направлению деятельности «Ассистентская служба». В настоящее время в Российской Федерации племенной статус по данному направлению получили всего три организации.



Главной задачей ассистентской службы учреждения является проведение отбора проб молока для беспристрастного анализа в соответствии с требованиями ICAR. Цель оценки молочной продуктивности коров – в определении количества надоенного молока, его качественного состава, роста уровня продуктивности дойного стада, и, в конечном счете, повышении экономической эффективности отрасли молочного животноводства.



«Животноводство мы определили как приоритетное направление. Мы скорректировали меры поддержки отрасли на территории региона. Здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный», - неоднократно подчеркивал Глава Самарской области Дмитрий Азаров.



Благодаря оснащению службы современными приборами количество отбираемых ежемесячно проб молока увеличилось с 3000 до 7000 в месяц. На сегодняшний день ассистентской службой региона отобрано свыше 210 тысяч проб молока для исследования.



По данным лабораторных исследований хозяйствам предоставляется аналитические сведения о здоровье животных, уровне и качестве их кормления, а также рекомендации по оздоровлению. С помощью полученных данных сельхозорганизации могут оперативно корректировать рационы, проводить выбраковку коров, что в итоге позволяет увеличить продуктивность всего дойного стада. Предприятия, руководствующиеся рекомендациями, уже получают положительный результат. Например, ООО «ЭкоПродукт», исследующий совместно с ассистентской службой качество молока с 2019 года, сегодня возглавляет рейтинг Данон Россия по качеству молока и низкой концентрации соматических клеток.



«Отбор проб молока от каждой коровы – это большой труд. Мы на предприятии делаем только общую пробу, поэтому работа ассистентской службы – настоящее подспорье. Анализ приходит тоже по каждой корове: повышенная ли у нее соматика, есть ли предрасположенность к маститу, нужно ли лечить. По количеству жира можно даже определить, есть ли кетоз у коровы. Если жир выше 6, уже стоит задуматься над состоянием животного», - отмечает Любовь Саксонова, главный зоотехник АО «Нива» Ставропольского района.



«Опыт работы ассистентской службы Самарской области послужил основанием для создания ассистентской службы на уровне Российской Федерации. Сегодня в своей деятельности мы ориентированы на повышение качества производимого молока, сбор и анализ достоверных сведений о животных с целью их идентификации и последующего формирования базы данных федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, которая начнет работать с 2026 года», - сообщила начальник отдела по племенной работе ГБУ СО «Центр обеспечения АПК» Алмагуль Живалбаева.