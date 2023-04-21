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В Тольятти проходит ежегодное совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

21 апреля 2023 15:09
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Самарская область не впервые становится площадкой для проведения мероприятий федерального уровня.

21 апреля 2023 года в конгресс-центре технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в Тольятти проходит Общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Среди участников – представители 50 регионов РФ: представители управляющих компаний технопарков, индустриальных парков, ОЭЗ, кластеры, корпорации развития – организации, которые непосредственно в регионах занимаются развитием инфраструктуры и привлечением инвестиций.

Участников поприветствовал вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «Сегодня перед отечественными промышленными предприятиями открываются новые возможности по импортозамещению и развитию кооперационных связей. Минпромторг России реализует как общесистемные меры поддержки инвестиционных проектов, так и механизмы по созданию готовой промышленной инфраструктуры. Уверен, что это позволит ускорить решение задач по обеспечению отечественной промышленности необходимыми технологиями и компонентной базой».

О значимости события также журналистам рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко: «Стартовало Ежегодное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Впервые оно проходит не в Москве, а на территории действующего технопарка, причем одного из лучших в стране – «Жигулёвской долины». Вместе с членами Ассоциации мы обсудим действующие с 1 января 2023 года механизмы, направленные на импортозамещение, формирование кластеров и привлечение инвестиций. Также очень подробно обсудим все виды промышленной инфраструктуры и ОЭЗ. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет платформой для рекомендаций и предложений, в том числе используемых для принятия законодательных инициатив.».

Самарская область не впервые становится площадкой для проведения мероприятий федерального уровня. Глава региона Дмитрий Азаров особое внимание уделяет созданию условий комфортного ведения бизнеса на территории Самарской области. Здесь успешно развиваются инвестиционные площадки, действуют все специальные режимы для бизнеса и инвесторов. Технопарк «Жигулевская долина» входит в тройку самых эффективных в стране, особая экономическая зона регулярно оценивается экспертами как одна из лучших аналогичных площадок России.

«Мы рады принять на территории Самарской области, в технопарке «Жигулевская долина» совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С коллегами из разных регионов обсудим работу по поддержке технологических стартапов, промышленных предприятий, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, в Самарской области созданы все условия для развития бизнеса. Мы всегда готовы транслировать свой опыт другим регионам – членам Ассоциации, а также перенимать их успешные практики».

Директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко обозначил задачи, которые стоят на повестке дня сегодняшнего собрания.

 ««Жигулёвская долина» – лучшая практика реализации экосистемы инноваций в регионе. Но мы не хотим почивать на лаврах и поэтому вынесли на обсуждение в АКИТ барьеры в развитии инноваций и технопарков, которые мы сегодня обсудим с коллегами из регионов. Благодаря членству в Ассоциации мы участвуем в выработке предложений и на их основе – решений, которые позволят устранять барьеры развития, в том числе через новации на законодательном уровне страны», - отметил А. Сергиенко.

 

 

Фото предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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