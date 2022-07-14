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В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком.



В её состав вошли представители крупнейших белорусских компаний, среди них ОАО «Минский тракторный завод», «Белавтомаз», холдинг «Автокомпоненты» и другие.



Стороны планируют обсудить:

поставки на самарских рынок белорусской сельхозтехники и оборудования, расширение сети дилерских и сервисных центров;

создание импортозамещающих производств, в том числе в сфере автокомпонентов;

возможности организации сборочного производства лифтов, а также оснащение музея «Самара космическая» панорамным лифтом белорусского производства,

участие белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского электротранспорта,

реконструкцию действующих и строительство новых трамвайных путей в столице региона, поставку трамвайных вагонов.

Сегодня делегация во главе с Министром промышленности Республики Беларусь Петром Пархомчиком посетила производственную площадку АО «АВТОВАЗ» и обсудила возможности сотрудничества с руководством предприятия, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли СО.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли СО

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