В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
В ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
В ночь на вторник, 10 января, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
Стало известно, почему списки раненых самарских бойцов из Макеевки сделали закрытыми
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
Наверх
Самара  -27 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.3
-0.04
EUR 75.08
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы

10 января 2023 12:15
112
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы

Первый сорт твердой озимой пшеницы «Кошелёвская», созданной в Самаркой области и районированной по 7-му региону, прошёл Госсортоиспытания и внесён в госреестр. По зимостойкости новый сорт приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твёрдой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.

Одной из главных задач, поставленных Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в условиях введённых против России санкций, является обеспечение продовольственной безопасности. Её решение заключается не только в получении урожая, но и в развитии селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур и обеспечении собственным посевным материалом.

Для создания первого в регионе сорта озимой твёрдой пшеницы была проведена кропотливая селекционная работа, индивидуальный отбор семян по зимостойкости, продуктивности, качеству зерна и устойчивости к инфекциям. Результатом стало внесение «Кошелёвской» в госреестр по седьмому – Средневолжскому – региону. В результате самарские аграрии получили новый сорт с отличными характеристиками. Причём сорт создан именно производственниками – специалистами агрохолдинга Группы компаний «Волжский Посад» и одного из ведущих хозяйств региона ООО «Сев-07».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил важность качественных характеристик пшеницы. «Озимая твердая – это пшеница, которая гарантированно отвечает высоким требованиям по содержанию клейковины. Сорт озимой твердой «Кошелёвская» уже районирован в нашем регионе с задекларированным высоким уровнем зимостойкости 94%», - подчеркнул министр.

Зимостойкость – ключевой показатель «Кошелёвской». Предыдущие попытки селекционеров создать озимый твёрдый сорт терпели неудачу именно из-за неспособности перенести наши морозы. Кроме того, Поволжье нередко страдает от жары, которая пагубно влияет на урожай озимых культур. Но и засуха «Кошелёвской» не страшна – степень засухоустойчивости у озимой твёрдой пшеницы этого сорта высокая.

Разработанный сорт – среднеспелый, имеет вегетационный период 310-315 дней, высота растений 65-70 см. Кроме этого, «Кошелёвская» высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также основным болезням колосовых.

«Твёрдая озимая пшеница – это высший пилотаж в агрономии, это очень сложная и весьма востребованная культура. При успешной перезимовке она великолепно использует позднеосенние, зимние и весенние осадки и формирует урожай более чем в два раза выше, чем яровая твёрдая пшеница. По результатам испытаний «Кошелёвская» показала, что может давать в непростых условиях Поволжья очень хороший урожай», - рассказал академик РАН, директор САМНЦ РАН Сергей Шевченко.

В 2022 году сорт показал в Государственных испытаниях достойный результат, его урожайность составила 69,3 ц/га. Качество соответствует первому классу: содержание белка в зерне 15,5-19,5%, сырой клейковины 32-40%.

Первые семена «Кошелёвской» будут выращены уже в этом году. Благодаря современным технологиям и оборудованию для подготовки семян, управляемому земледелию с орошением и фертигацией, научному сопровождению самарских ученых предприятие ООО «Сев-07» сможет стабильно обеспечивать качественным семенным материалом сельхозтоваропроизводителей Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023, 13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
       В 2023 году Зимний Грушинский проходит в преддверии полувекового юбилея, ведь грядущим летом состоится праздничный 50-й Грушинский фестиваль! Культура
13
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023, 12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
Злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности. Криминал
105
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
10 января 2023, 11:01
В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
Это произошло из-за коммунальной аварии. Транспорт
164
В центре внимания
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
0
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
103
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
10 января 2023  12:15
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
109
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
10 января 2023  11:01
В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
161
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
492
Весь список