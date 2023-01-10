В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы

112

Первый сорт твердой озимой пшеницы «Кошелёвская», созданной в Самаркой области и районированной по 7-му региону, прошёл Госсортоиспытания и внесён в госреестр. По зимостойкости новый сорт приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твёрдой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.

Одной из главных задач, поставленных Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в условиях введённых против России санкций, является обеспечение продовольственной безопасности. Её решение заключается не только в получении урожая, но и в развитии селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур и обеспечении собственным посевным материалом.

Для создания первого в регионе сорта озимой твёрдой пшеницы была проведена кропотливая селекционная работа, индивидуальный отбор семян по зимостойкости, продуктивности, качеству зерна и устойчивости к инфекциям. Результатом стало внесение «Кошелёвской» в госреестр по седьмому – Средневолжскому – региону. В результате самарские аграрии получили новый сорт с отличными характеристиками. Причём сорт создан именно производственниками – специалистами агрохолдинга Группы компаний «Волжский Посад» и одного из ведущих хозяйств региона ООО «Сев-07».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил важность качественных характеристик пшеницы. «Озимая твердая – это пшеница, которая гарантированно отвечает высоким требованиям по содержанию клейковины. Сорт озимой твердой «Кошелёвская» уже районирован в нашем регионе с задекларированным высоким уровнем зимостойкости 94%», - подчеркнул министр.

Зимостойкость – ключевой показатель «Кошелёвской». Предыдущие попытки селекционеров создать озимый твёрдый сорт терпели неудачу именно из-за неспособности перенести наши морозы. Кроме того, Поволжье нередко страдает от жары, которая пагубно влияет на урожай озимых культур. Но и засуха «Кошелёвской» не страшна – степень засухоустойчивости у озимой твёрдой пшеницы этого сорта высокая.

Разработанный сорт – среднеспелый, имеет вегетационный период 310-315 дней, высота растений 65-70 см. Кроме этого, «Кошелёвская» высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также основным болезням колосовых.

«Твёрдая озимая пшеница – это высший пилотаж в агрономии, это очень сложная и весьма востребованная культура. При успешной перезимовке она великолепно использует позднеосенние, зимние и весенние осадки и формирует урожай более чем в два раза выше, чем яровая твёрдая пшеница. По результатам испытаний «Кошелёвская» показала, что может давать в непростых условиях Поволжья очень хороший урожай», - рассказал академик РАН, директор САМНЦ РАН Сергей Шевченко.

В 2022 году сорт показал в Государственных испытаниях достойный результат, его урожайность составила 69,3 ц/га. Качество соответствует первому классу: содержание белка в зерне 15,5-19,5%, сырой клейковины 32-40%.

Первые семена «Кошелёвской» будут выращены уже в этом году. Благодаря современным технологиям и оборудованию для подготовки семян, управляемому земледелию с орошением и фертигацией, научному сопровождению самарских ученых предприятие ООО «Сев-07» сможет стабильно обеспечивать качественным семенным материалом сельхозтоваропроизводителей Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа.