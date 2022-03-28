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В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов

28 марта 2022 10:26
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В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов

Глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление об увеличении предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Жарков пояснил, что документ устанавливает предельную стоимость ремонта общедомовых инженерных сетей, крыш, фасадов, фундаментов и лифтового оборудования. Цель — привести цифры в соответствие с необходимым объемом затрат на капремонт. Ведь нормативы, действующие в настоящее время, были определены еще в 2018 году.

— Предельная стоимость работ, кроме ремонта крыш в 2020 году, с тех ни разу не пересматривалась. При этом цены на строительные материалы и расценки на строительные работы значительно увеличились. Поэтому интерес подрядчиков к таким работам падает. Возникает риск снижения темпов капитального ремонта. В среднем повышение значения предельной стоимости составит 24%, что повысит активность подрядных организаций, — пояснил Игорь Жарков.

Вспомнили и о финансовых трудностях Фонда капитального ремонта, которые в том числе возникли из-за кредитов, взятых во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на ремонт фасадов жилых домов.

— У нас непростая ситуация в Фонде капремонта. Она намного лучше, чем была несколько лет назад. Однако по ряду домов подрядчики не выходят даже на торги. У нас предельная стоимость по отдельным видам работ ниже экономически обоснованного уровня. Поэтому решение правильное, — считает глава самарского правительства Виктор Кудряшов.

По его словам, деньги фонду выделят и из регионального бюджета: 900 миллионов рублей — на покрытие разницы между фактической стоимостью программ капремонта и тарифами для населения. Еще 3,6 миллиарда рублей выделят в течение трех лет на замену лифтового оборудования, пишет 63.ру.

При этом Правительство РФ наделило региональные фонды капремонта полномочиями корректировать стоимость контрактов до 25% — в рамках установленной предельной стоимости.

— Мы не смогли бы воспользоваться этим механизмом, если бы предельная стоимость была ниже реальной себестоимости. Поэтому сейчас мы с вами принимаем антикризисное решение, которое поможет решить проблему нерентабельности ремонтных работ, незаинтересованности подрядчиков. Безусловно, это потребует дополнительных ресурсов из областного бюджета. Но это позволит нам выполнить ремонт огромного количества домов, — сказал Виктор Кудряшов.

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