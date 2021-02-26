В Самарской области спрос на дворников увеличился вдвое

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Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников в Самарской области: с начала текущего года для данных специалистов в регионе было открыто порядка 230 вакансий, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Чаще всего дворников в Самарской области ищут медицинские учреждения, аптеки, гостиницы, заведения общепита, а также компании из строительной сферы и автомобильного бизнеса. В 70% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 13% вакансий предполагают работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось. Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам в Самарской области, составляет 17 750 рублей. Отметим, что в целом в России с начала года было открыто свыше 11 тысяч вакансий дворников – это в 2 раза больше, чем год назад.