В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду

102

С 1 июля 2021 года в Самарской области подорожает коммуналка. Тарифы традиционно поднимают в первый день второго месяца лета, и этот год не станет исключением.

В настоящее время в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования проходит оценку проект приказа о повышении платы за газ. Тарифы планируют поднять на 3,25-3,43%. Так, к примеру, жителям квартир с газовой плитой нужно будет платить за кубометр газа не 7,73 руб., а 7,99. А если в квартире есть газовый водонагреватель и нет центрального горячего водоснабжения - 6,63 руб. за кубометр вместо нынешних 6,41.

Также в Самарской области с 1 июля вырастет плата за электричество. Например, в домах с газовыми плитами при тарифе, различающемся по времени суток, "дневной" киловатт-час подорожает на 26 копеек, "ночной" - на 13 копеек, а если тариф одноставочный, то плата поднимется с 4,32 до 4,46 руб./кВт-ч. Подробные цифры по всем видам жилья: Тарифы на электричество в Самарской области с 1 июля 2021 года.

Помимо этого, в Самаре поднимутся цены на холодную воду - с 35,08 руб. до 36,48 руб. за кубометр для потребителей "РКС-Самара".

А вот плата за капитальный ремонт домов и вывоз мусора с 1 июля не изменится, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com