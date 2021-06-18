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В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду

18 июня 2021 09:57
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В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду

С 1 июля 2021 года в Самарской области подорожает коммуналка. Тарифы традиционно поднимают в первый день второго месяца лета, и этот год не станет исключением.

В настоящее время в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования проходит оценку проект приказа о повышении платы за газ. Тарифы планируют поднять на 3,25-3,43%. Так, к примеру, жителям квартир с газовой плитой нужно будет платить за кубометр газа не 7,73 руб., а 7,99. А если в квартире есть газовый водонагреватель и нет центрального горячего водоснабжения - 6,63 руб. за кубометр вместо нынешних 6,41.

Также в Самарской области с 1 июля вырастет плата за электричество. Например, в домах с газовыми плитами при тарифе, различающемся по времени суток, "дневной" киловатт-час подорожает на 26 копеек, "ночной" - на 13 копеек, а если тариф одноставочный, то плата поднимется с 4,32 до 4,46 руб./кВт-ч. Подробные цифры по всем видам жилья: Тарифы на электричество в Самарской области с 1 июля 2021 года.

Помимо этого, в Самаре поднимутся цены на холодную воду - с 35,08 руб. до 36,48 руб. за кубометр для потребителей "РКС-Самара".

А вот плата за капитальный ремонт домов и вывоз мусора с 1 июля не изменится, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: коммунальные платежи коммунальные услуги рост тарифов тарифы

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