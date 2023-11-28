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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

28 ноября 2023 12:29
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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона придает большое значение повышению производительности на местных предприятиях, так как это способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Уже 166 предприятий области участвует в национальном проекте.

Так, на заводе ПАО «Азотреммаш» успешно завершен пилотный проект, направленный на повышение эффективности производства и снижение затрат. Проект стал важным шагом в улучшении рабочего процесса предприятия и основанием для будущих инноваций.

Благодаря плодотворному партнерству с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), оператором национального проекта, предприятие смогло получить доступ к передовым методикам, обучению и консультациям, необходимым для внедрения эффективных производственных практик.

РЦК предоставил экспертную поддержку, помог в разработке и внедрении технологических решений, способствующих оптимизации производственных процессов. Благодаря чему удалось эффективно выявить и устранить более 90 проблем, существовавших на предприятии.

Внедрение инструментов бережливого производства в рамках пилотного проекта существенно сократило количество перемещений и время, затрачиваемое на них. Проведение аудита рабочих мест по чек-листу в соответствии с методикой 5S в свою очередь снизило незавершенные запасы на 93,1%. Оптимизация процесса производства патрубок (гильз) теплообменного оборудования привела к снижению времени выполнения заказов на 285%, а производительность выросла на 43%.

«Успешное завершение пилотного проекта в рамках национального проекта позволит нам улучшить качество производства, снизить издержки и быть более конкурентоспособными на рынке. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и инновациям в нашем производстве», – констатировал Евгений Возко, руководитель проектного офиса «Азотреммаш».

Компания намерена продолжить свою работу по повышению эффективности и совершенствованию производственных процессов, нацеленных на улучшение результативности и удовлетворения потребностей клиентов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что завершение пилотного проекта на ПАО «Азотреммаш» не означает завершения его участия в национальном проекте. Полученные в ходе реализации проекта практики станут неотъемлемой частью повседневной работы предприятия за счет их дальнейшего тиражирования.

Эксперты РЦК будут активно поддерживать предприятие в этом процессе, обеспечивая необходимую помощь и консультации. Наша цель – не просто завершить проект, а создать устойчивые изменения, которые продолжат работать в будущем, способствуя улучшению производительности и эффективности на предприятии», - отметил руководитель РЦК Константин Серов.

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