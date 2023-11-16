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В Самарской области на 46% вырос спрос на рабочие специальности

16 ноября 2023 09:51
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В Самарской области на 46% вырос спрос на рабочие специальности

По данным hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в Самарской области в октябре 2023 года на 46% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. На фоне высокого спроса hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов.

Эта категория специалистов – одна из самых востребованных у работодателей региона, на «Рабочий персонал» приходится 22% всех вакансий. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в «синих воротничках»: на одну активную вакансию приходится всего 2,2 резюме (еще год назад было 3,6) при норме не менее 4,0. 

«Чтобы компании могли эффективнее закрывать вакансии персонала, а сами соискатели могли быстрее трудоустраиваться, платформа hh.ru упростила поиск работы для «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие вакансии. Теперь, даже если у соискателя нет опубликованного на hh.ru резюме, система сама задаст ключевые вопросы, ответы на которые помогут ему рассказать о себе работодателям и подобрать вакансии, максимально отвечающие запросу на поиск работы», - рассказывает Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье.

Чтобы запустить создание полноценного резюме достаточно выбрать профессию для поиска. Далее можно оставить информацию о желаемой зарплате, уровне образования, основных навыках и опыте работы (при его наличии). Поиск можно продолжить и без указания опыта: некоторые работодатели готовы принять на работу сотрудника без практики и обучить его самостоятельно. Отвечая на вопросы, в большинстве случаев соискателю не придётся вручную писать ответ: достаточно выбрать свой вариант из предложенных или воспользоваться ключевыми словами, которые подсказывает система. Так, буквально накликивая, можно заполнить все разделы, в том числе графу навыков. 

В краткой анкете соискателя также попросят оставить свои контакты для связи и определить регион поиска. Некоторые поля (образование, навыки и т.п.) можно не заполнять, но если сразу внести базовые сведения о себе, работодатель увидит необходимую информацию, и соискатель быстрее сможет найти то, что ищет. После создания полноценного резюме в пару кликов достаточно нажать кнопку «Подходящие вакансии» и начать поиск работы.

Новая опция доступна всем соискателям всех профессий, имеющим профиль или вновь регистрирующимся на hh.ru. Созданное резюме сохранится, и его можно будет использовать для откликов на следующие вакансии. Любые изменения можно вносить в любой момент.

 

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