В Самарской области изменили размер прожиточного минимума

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Региональные власти внесли поправки в постановление о величине прожиточного минимума на 2023 год. Документ за подписью председателя правительства Самарской области опубликовали на сайте «белого дома».

— Величина прожиточного минимума на душу населения составляет 13 513 рублей, — следует из опубликованного документа.

Изменились показатели и для различных категорий граждан:

Это уже второе увеличение прожиточного минимума в 2022 году. В прошлый раз цифры корректировали летом. И это было связано с решением федеральных властей. Индексация составила 10%.

для трудоспособного населения — 14 729 рублей;

для пенсионеров — 11 621 рубль;

для детей — 13 108 рублей.

Величину прожиточного минимума учитывают при решении вопроса о назначении гражданам тех или иных пособий. С 2021 года ее рассчитывают по-новому. Если раньше показатель определяли исходя из стоимости потребительской корзины, то есть цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, то теперь используют медианный доход, пишет 63.ру.