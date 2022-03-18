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В Самарской области будут развивать молочные кухни

18 марта 2022 12:56
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В Самарской области будут развивать молочные кухни

Власти Самарской области модернизируют комбинат детского питания. Об этом в эфире из студии «Самарского областного вещательного агентства» в проекте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказал Губернатор Дмитрий Азаров.    

Например, сейчас детское питание производят на базе Самарской медико-санитарной части №5, где функционирует молочная кухня. Есть планы по расширению ее площадей и модернизации производственных мощностей. Это позволит существенно увеличить объём производимой продукции и сроки хранения. 

По мнению Губернатора, вопрос возрождения регионального комбината по производству детского питания особенно важен в условиях ценовых колебаний на этот вид продукции. Повышением цен обеспокоены многие жители региона. 

«К сожалению, колебания цен по детскому питанию произошли достаточно серьезные. Я уже поставил задачу проработать этот вопрос. Нужны, конечно, дополнительные инвестиции в оборудование, чтобы увеличить мощности местного производства. Специалисты Минздрава уже над этим работают. Важно, чтобы детское питание выпускалось в области уже сегодня», - отметил Дмитрий Азаров.    

Дмитрий Азаров сказал, что в региональном бюджете предусмотрены средства на закупку оборудования.    

«Все семьи смогут приобрести детское питание по приемлемым ценам. Мы будем следить, чтобы ценовых колебаний не было. Кроме того, отработаем механизм предоставления семьям с низким доходом компенсации стоимости детского питания в размере 50 %», - заверил Глава региона.

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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