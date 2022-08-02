В Самарской области 2,7% резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста

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Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали резюме соискателей и выяснили, что только за последний месяц порядка 84 000 резюме создали/обновили соискатели предпенсионного и пенсионного возраста (мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет). Это 2,7% от общего числа активных соискателей в России.

Соискатели данной возрастной группы в Приволжском Федеральном округе в июле разместили/обновили 12,6% резюме от всего объема по стране, то есть более 10 тысяч резюме. Активнее других на рынке труда Поволжья возрастные соискатели из Саратовской области – они размести/обновили 2,9% резюме от всего объема в регионе. Также достаточно активны соискатели Самарской и Ульяновской областей – по 2,7% от общего количества в регионе. Меньшая активность среди соискателей старшего возраста наблюдается в Марий Эл – только 1,7% резюме от общего числа принадлежит этой возрастной группе.

Как правило, мужчины в возрасте 58+ чаще всего ищут работу в качестве водителей (11% резюме), охранниками (5%), сервисными инженерами (5%), слесарями (3%), энергетиками (3%). В свою очередь женщины предпенсионного возраста (53+), как правило, ищут работу в бухгалтерии (15% резюме), хотят работать администраторами (7%), продавцами или кассирами (5%). Также женщин предпенсионного возраста интересует работа в сфере образования (4%).

В среднем женщины старшего возраста запрашивают зарплату 45 000 руб., мужчины – 60 000 рублей. При этом кроме зарплаты работники предпенсионного возраста могут претендовать и на дополнительные льготы от государства и работодателя.