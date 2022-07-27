В Самаре заемщик Фонда развития промышленности открыл фабрику по производству мебели

199

Компания «Версаль» открыла в Самаре новую фабрику по серийному производству мебели. Средства на приобретение оборудования предоставлены из федерального и регионального фондов развития промышленности.

На новой фабрике изготавливают шкафы, тумбы, столы и зеркала полностью из отечественных материалов. Мощность производства составляет 20 тысяч мебельных изделий в месяц.

Инвестиции в создание фабрики составили 51,2 млн рублей, из них 14,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и еще 6,3 млн рублей – Фонд развития промышленности Самарской области. Средства выделены в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития».

«Наша компания работает с 2018 года. Сейчас мы решили увеличить объемы производства, преобразив цех мебели в полноценную фабрику. Благодаря займу ФРП мы приобрели современное оборудование, создали 15 дополнительных рабочих мест, в 2 раза нарастили мощности производства и теперь надеемся увеличить долю отечественной мебельной продукции как в Поволжье, так и в России в целом», – рассказал директор ООО «Версаль» Артём Томилин.

В 2021 году, по оценке Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля мебели отечественного производства составляла 60%. Новое производство нацелено увеличить этот показатель на 2%, заместив импорт.

Компания планирует направлять готовую продукцию в сеть строительных магазинов «Максидом», а мебель для ванных комнат – в сети сантехники и керамогранитной плитки «Керранова плюс» и «Торговый дом керамики».

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя консультационная поддержка промышленных предприятий по вопросам получения льготного целевого займа из федерального Фонда развития промышленности. На сегодня, начиная с 2015 года, в регионе профинансировано 24 инвестиционных проекта на сумму 4,2 млрд. рублей, в том числе 3 из них по совместным программам федерального и регионального фондов.

«Если необходимая предприятию сумма займа не превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через региональный ФРП. Заем из самарского фонда в сумме от 5 до 100 миллионов рублей можно использовать для стимулирования инновационной деятельности промпредприятий и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности. Работа федерального и регионального ФРП, предоставление совместного финансирования по-прежнему остается ключевым инструментом поддержки предприятий», – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.