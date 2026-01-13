В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов

Департамент финансов Самары отменил аукцион на выбор подрядчика для автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в метро. Система должна была поддерживать оплату банковскими картами, QR-кодом и через биометрию.

Максимальная стоимость контракта составляла 105,1 млн рублей. Заявки на участие принимались до 15 января, победителя планировали выбрать 20 января, но торги отменили 13 января.

Причины отмены департамент финансов не сообщил. Аукцион размещался на сайте госзакупок, подрядчика искал самарский метрополитен, пишет Самара-МК.