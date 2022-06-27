В Самаре открылись рестораны сети на замену Макдоналдс

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В первый день недели свою работу возобновили предприятия бывшей сети McDonald’s. Во вторник, 28 июня, откроются еще семь филиалов на территории Самарской области, сообщает Сова.

В пресс-службе заявили:

- Рады сообщить, что уже 27 июня в Самарской области возобновят свою работу семь предприятий сети "Вкусно - и точка": в Самаре, Тольятти и Сызрани. Эстафета открытий продолжится и 28 июня.

Известно, что в понедельник уже можно посетить рестораны сети быстрого питания по адресам:

- г. Самара, ул. Полевая, 15;

- г. Самара, ул. Аэродромная, 47а;

- г. Самара, ул. Стара Загора, 142г;

- г. Самара, проспект Кирова, вл. 391б;

- г. Самара, проспект Кирова, вл. 147;

- г. Тольятти, ул. Победы, вл. 29;

- г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24е.

А 28 июня бывшие рестораны McDonald’s откроются по адресам:

- г. Самара, ул. Революционная, д. 64а;

- г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 325а;

- г. Самара, Московское ш., д. 25а;

- Волжский р-н, с. Лопатино, Николаевский пр-т, д. 1а;

- г. Тольятти, ул. Льва Яшина, влд. 14;

- г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 69а;

- г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, влд. 34а.

Отмечается, что все рабочие места, а это 2000 человек в области, сохранили. В новом ресторане многое осталось как было, кроме логотипа. На части продукции его перекрывают маркером, некоторую упаковку заменили на белую без опознавательных знаков. Такие меры носят временный характер.

Напомним, что многие рестораны сети уже открылись в других городах. Например, в Москве "Вкусно - и точка" работает с 13 июня.

Фото: sovainfo.ru