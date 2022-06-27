В Самаре открылись рестораны сети на замену Макдоналдс

Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллекцию Центра пополнил турбовентиляторный двигатель культового широкофюзеляжного лайнера Boeing-747 Jumbo Jet.
В Центр истории авиадвигателей Самарского университета им. Королёва прибыл уникальный экспонат
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
В конце июня будет временно ограничен доступ для посещения берегов Волги в Октябрьске.
В конце июня будет временно ограничен доступ для посещения берегов Волги в Октябрьске
Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году
Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
В Самарском зоопарке этой весной родились два енота-полоскуна
В Самарском зоопарке этой весной родились два енота-полоскуна
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре открылись рестораны сети на замену Макдоналдс

27 июня 2022 11:35
165
В Самаре открылись рестораны сети на замену Макдоналдс

В первый день недели свою работу возобновили предприятия бывшей сети McDonald’s. Во вторник, 28 июня, откроются еще семь филиалов на территории Самарской области, сообщает Сова. 

В пресс-службе заявили: 

 

- Рады сообщить, что уже 27 июня в Самарской области возобновят свою работу семь предприятий сети "Вкусно - и точка": в Самаре, Тольятти и Сызрани. Эстафета открытий продолжится и 28 июня. 

Известно, что в понедельник уже можно посетить рестораны сети быстрого питания по адресам: 

- г. Самара, ул. Полевая, 15; 

- г. Самара, ул. Аэродромная, 47а; 

- г. Самара, ул. Стара Загора, 142г; 

- г. Самара, проспект Кирова, вл. 391б; 

- г. Самара, проспект Кирова, вл. 147; 

- г. Тольятти, ул. Победы, вл. 29; 

- г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24е. 

А 28 июня бывшие рестораны McDonald’s откроются по адресам: 

- г. Самара, ул. Революционная, д. 64а; 

- г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 325а; 

- г. Самара, Московское ш., д. 25а; 

- Волжский р-н, с. Лопатино, Николаевский пр-т, д. 1а; 

- г. Тольятти, ул. Льва Яшина, влд. 14; 

- г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 69а; 

- г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, влд. 34а. 

Отмечается, что все рабочие места, а это 2000 человек в области, сохранили. В новом ресторане многое осталось как было, кроме логотипа. На части продукции его перекрывают маркером, некоторую упаковку заменили на белую без опознавательных знаков. Такие меры носят временный характер. 

Напомним, что многие рестораны сети уже открылись в других городах. Например, в Москве "Вкусно - и точка" работает с 13 июня.

Фото: sovainfo.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
27 июня 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
27
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
27 июня 2022  13:51
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
106
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
27 июня 2022  12:51
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
174
Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь
27 июня 2022  12:19
Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь
158
Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров
27 июня 2022  10:57
Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров
219
Весь список