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В российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год

21 мая 2024 13:26
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В российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год

В России растет спрос на ESG-специалистов, которые разрабатывают и внедряют бизнес-стратегии, захватывающие три ключевых направления: экологическая и социальная политика, а также корпоративное управление. Эксперты Авито Работы выяснили, что спрос российских работодателей на специалистов с навыками ESG-управления вырос за год на 40%, а за последние 2 года с апреля 2022 года — более чем в 3 раза (+217%).

Самое большое количество новых предложений о работе с упоминанием функций, связанных с устойчивым развитием, пришлось на сферу управления персоналом — с апреля прошлого года число вакансий выросло в 2,3 раза (+133%). В среднем за апрель 2024 года новым сотрудникам в этой сфере предлагали около 61 941 рубль в месяц за полный рабочий день (+40% за год).

Еще три сегмента, нуждающиеся в сотрудниках со знаниями в сфере ESG, — производство, добыча и обработка сырья, сельское хозяйство. Здесь спрос работодателей на таких специалистов за год вырос суммарно в 2,1 раза (+111%). Средние зарплатные предложения для новых сотрудников год от году повысились на 30% и достигли 67 452 рубля в месяц.

В сфере бухгалтерии и финансов число вакансий с упоминаниями навыков в сегменте устойчивого развития выросло почти в 2 раза (+94%) при сравнении год от году. Соискатели на позицию таких специалистов в апреле текущего года могли рассчитывать на среднюю заработную плату в 58 610 рублей в месяц (+46% за год).

Топ-5 сфер в России, где наиболее востребованы специалисты с навыками ESG-управления

 

 

Сфера деятельности

Изменение числа вакансий,

апрель 2024/апрель 2023

Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., апрель 2024/апрель 2023

Управление персоналом

+133%

61 941 (+40%)

Производство, сырьё, с/х

+111%

67 452 (+30%)

Бухгалтерия, финансы

+94%

58 610 (+46%)

Административная работа

+90%

48 647 (+13%)

Фитнес, салоны красоты

+58%

53 306 (+27%)
Теги: Опрос

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