В России решили продлить параллельный импорт на 2024 год

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Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр отметил, что ведётся постоянная работа по корректировке производителей и номенклатуры, по которой либо отечественные компании выходят на заданные показатели объёмов и качества, либо иностранные поставщики возвращаются и просят исключить их из перечня.

"Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры", — приводит его слова РИА "Новости".

А ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал серьёзный минус параллельного импорта. По его словам, это помогло стабилизировать ситуацию на российском рынке в кризисный момент, однако его дальнейшее использование должно быть обоснованным, поскольку начинает мешать отечественным разработкам, пишет Лайф.