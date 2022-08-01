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В России поднялся спрос на специалистов служб доставки

1 августа 2022 09:47
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В России в июле 2022 года снова взлетел спрос на специалистов служб доставки

Исследование изменений рекрутинговой активности на российском рынке труда в июле 2022 года, подготовленное специалистами сервиса по поиску работы SuperJob опубликовала «Газета.Ru».

В настоящее время индекс рынка труда составляет 0,98 пункта, что практически соответствует средней HR-активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 годов. За неделю HR-активность не изменилась, в течение месяца значение колебалось в диапазона 0,98—1,00 пунктов. Прирост числа вакансий за месяц составил 9%.

Наиболее значительный прирост числа вакансий за месяц SuperJob фиксирует у служб доставки: +68%. Спрос на персонал в сельском хозяйстве за месяц увеличился более чем в 1,5 раза (+55%).

Вакансий в сфере консалтинга стало больше на 52%: основной прирост спроса пришелся на сегмент управления проектами. Вакансий для специалистов по закупкам за месяц стало больше на 44%.

Спрос в IT-сфере увеличился на треть (в основном за счет сегмента инжиниринга). В транспортно-логистической отрасли вакансий стало на четверть больше.

Спрос на персонал в промышленной сфере вырос на 15% за месяц. Аналогичный прирост наблюдается также в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+15%).

Вакансий в здравоохранении и фармацевтике стало больше на 14%. Рост спроса на персонал в банковской отрасли и ретейле составил по 9%. В страховании — 2%.

Вакансий для сотрудников АХО за месяц стало больше на 7%. Аналогичный прирост спроса на персонал в строительстве (+7%). В юридической отрасли и сфере услуг число вакансий прибавило по 5%.

Спрос на специалистов в бухгалтерском учете и аудите за месяц не изменился. Вакансий в HR-сфере стало меньше на 23%, в маркетинговой отрасли — на треть.

 

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