В России почти на треть подорожали дыни и арбузы

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Так, арбузы в июле можно было в среднем купить за 71 руб. за 1 кг, что на 30% дороже, чем за аналогичный период 2022 года. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе — 387 руб. Об этом говорится в исследовании компании АТОЛ, результаты есть у «Газеты.Ru».

Дыни также подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.

Значительно подорожали персики, абрикосы, сливы и нектарины. Средняя цена на эти фрукты выросла на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Сегодня в магазине приобрести 1 кг персиков можно за 254 руб., абрикосов — за 244 руб., слив — за 179 руб., нектаринов — за 197 руб.

Выросли в цене малина (12%, 505 руб. за кг), черника (2%, 580 руб. за кг) и клубника (2%, 506 руб. за кг). Стоимость ананасов за год не изменилась, а на вишню и киви, наоборот, снизилась на 24% и 13%, до 403 и 280 руб. соответственно.

Фото: pxhere.com