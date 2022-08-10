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В России объяснили снижение цен на автомобили

10 августа 2022 09:18
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В России объяснили снижение цен на автомобили

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил снижение цен на автомобили стабилизацией отрасли. По его словам, это фактор, сигнализирующий о спокойствии поставщиков и продавцов. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Авторынок — достаточно неповоротливая и медлительная отрасль, отметил Сигал. Прежде всего, это обусловлено непростой логистикой. Именно поэтому автомобильный рынок одним из последних входит в зону стабилизации, в отличие от остальных отраслей розницы, заключил он.

«Снижение цен — это очевидный маркер спокойствия и уверенности как поставщиков, так и продавцов, — счел Сигал. — Но до зимних ценовых значений пока далеко и для того, чтобы восстановить спрос на рынке, цены должны как минимум войти в коридор нормальных значений и приблизиться к покупательским возможностям граждан».

Это касается в том числе вторичного рынка. В настоящий момент, сообщил эксперт, цены там держатся на высоком уровне. Это происходит за счет ориентации вторичного рынка на первичный и на стоимость запчастей, объяснил специалист.

Ранее экс-советник министра экономики Евгений Надоршин предостерег россиян от покупки автомобилей в ближайшее время. По его словам, сейчас машины стоят дороже из-за завышенного курса доллара. «В ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет», — высказался он.

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