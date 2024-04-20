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В России на треть снизилось количество дешевого жилья

20 апреля 2024 12:17
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В России на треть снизилось количество дешевого жилья

Доля квартир стоимостью до 1 млн рублей в России за последний год снизилась на треть и сейчас не превышает 1,7% от общего объема предложения, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«За год средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в России выросла на 13%, в новостройках на — 8,2%, в итоге доля наиболее доступных вариантов квартир стоимостью до 1 млн рублей сократилась на 34% и сейчас составляет всего 1,7% от общего объема предложения квартир», — пояснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

При этом в городах-миллионниках квартир стоимостью до 1 млн рублей практически не осталось. Самое большое их количество в Омске, Челябинске, Волгограде, Перми и Красноярске, а абсолютно отсутствуют варианты жилья по такой цене в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе и Екатеринбурге.

«Еще несколько лет назад можно было приобрести пансионаты и комнаты в общежитиях по цене до 1 млн рублей. Нередко они приобретались как вариант самого доступного жилья для студентов или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Сейчас большая часть дешевого жилья сконцентрирована за пределами больших городов, в старом жилом фонде и находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Иванов.

Также, по словам эксперта, самые дешевые варианты нередко требуют более тщательной проверки при проведении сделки, чтобы гарантировать безопасность ее проведения.

«У дешевой недвижимости чаще бывают проблемы с документами, например, несколько собственников, имеющих доли в квартире, или продавец может находиться в состоянии банкротства, поэтому такие сделки требуют более тщательной проверки всего пакета документов», — подытожил Иванов.

Ранее в этот день сообщалось, что в I квартале в Москве и Санкт-Петербурге спрос на ипотеку на первичное жилье сократился на 40 и 30% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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