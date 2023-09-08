в РФ урожай винограда может приблизиться к рекордным показателям 2022-го

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Урожай винограда в российском виноделии 2023 года может приблизиться к рекордным показателям 2022-го, когда было собрано более 890 тыс. т (рекорд за последние 25 лет), рассказали «Известиям» эксперты Роскачества.

Сбор урожая на виноградниках России начался в августе и продлится до ноября. В некоторых регионах виноделы и власти прогнозируют умеренное снижение урожайности. В частности, объем ниже прошлогоднего на 10–12% ожидается в Краснодарском крае, до 30% меньше могут собрать на Дону.

Как уточнили в Роскачестве, этот год был более влажным в большинстве виноградарских регионов, что повысило риски грибковых болезней виноградника, которые поражают созревающие ягоды. Эта проблема оказалась неожиданной для ряда субъектов РФ с обычно сухим, ветреным в летний период климатом. В некоторых регионах (Восточный Крым, Геленджик) главным вызовом для виноградарей стали августовская жара и засуха, из-за чего сроки уборки урожая пришлось сдвинуть.

«При прогнозировании урожая винограда этого года нужно учитывать не только те площади, которые были плодоносящими в этом году, но и те виноградники, которые были заложены четыре-пять лет назад и дадут первый серьезный объем винограда сейчас. Так, в 2019 году на фоне активной реализации программ поддержки российского виноградарства Минсельхозом России были заложены рекордные 7 тыс. га виноградников. Эти площади могут дать примерно 60–70 тыс. т винограда технических сортов высокого качества в дополнение к прошлогодним показателям. Эти объемы могут компенсировать некоторое снижение урожайности с гектара», — подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Эксперты «Винного гида России» прогнозируют, что объемов винограда, собранного в этом году, будет достаточно для удовлетворения спроса на российские вина. Снижение урожая на 10–15% в целом по стране, до 750–800 тыс. т, не окажет существенного влияния на конъюнктуру цен на российское вино, отмечают они.