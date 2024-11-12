В РФ осенью выросли цены на подсолнечное масло

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Осенью 2024 года в России увеличилась цена на подсолнечное масло, сообщили «Известиям» 12 ноября в Минсельхозе.

По данным ведомства, главная причина — сокращение урожая подсолнечника, из-за которого выросла и его стоимость. Так как компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла, цены на продукт увеличились во всем мире.

Кроме того, экспортная стоимость продукции из России выросла на 40%. По словам экспертов, остановить рост цен внутри страны помогут экспортные пошлины, которые к декабрю могут дос

Фото: pxhere.com