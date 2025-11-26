В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura

85

Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.

Инвестиции в создание производства составили 424 млн рублей, из которых 283 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты».

«За 10 лет в Самарской области ФРП профинансировал 57 проектов на сумму почти 30 миллиардов рублей, - отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Промышленность». - Благодаря тесному сотрудничеству с федеральными фондами и поддержке, в том числе от Фонда развития промышленности, в Самарской области реализуются проекты, способствующие развитию ключевых отраслей, запуску новых производств и внедрению инноваций, что укрепляет экономический потенциал региона в современных условиях».

Заёмные средства ФРП, предоставленные компании «Пенный берег», были направлены на закупку высокотехнологичной линии для производства наполнителя из пенополиуретана (ППУ) и станка для гибки проволоки, что позволило наладить собственное изготовление каркасов для подушек.

«Компания создала новое производство благодаря займу федерального Фонда развития промышленности. Запускаемые в "серию" изделия разработаны и спроектированы с учетом спецификаций и требований автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Кроме того, планируется обеспечить комплектами подушек новинку 2026 года – Lada Azimut. Уход западных игроков с российского рынка также открывает для нас возможности по выпуску комплектов подушек для автомобильных сидений локализованных в России иностранных автобрендов», – рассказал генеральный директор ООО «Пенный берег» Павел Зелюков.

Предприятие освоило производство подушек трёх видов: Standard, Comfort (+SAB + Arm Rest) и Sports. Подушки типа Standard отличаются хорошей эластичностью, быстротой восстановления формы, лёгкостью, высокой воздухопроницаемостью, что предотвращает перегрев, а также гипоаллергенностью и влагостойкостью.

Комплекты Comfort (+SAB + Arm Rest) включают специализированные автомобильные подушки с улучшенной эргономикой и функционалом. Они изготавливаются из высокоэластичного и мягкого ППУ с анатомической формой. Маркировка +SAB указывает на совместимость с боковыми подушками безопасности (Side AirBag), не препятствуя их работе, а +Arm Rest означает наличие подлокотников или поддержек для рук, улучшающих комфорт во время долгих поездок.

Спортивный комплект Sports рассчитан на активное вождение и усиленные нагрузки. Он делает акцент на жёсткости, фиксации тела и долговечности, при этом сохраняет совместимость с боковыми подушками безопасности (SAB).

На официальном открытии производства министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что запуск производства компании «Пенный Берег» с использованием льготного займа от ФРП является ярким примером эффективной государственной поддержки.

«Поддержка автопрома – одна из ключевых задач в условиях развития современной экономики. В текущем году по программам автокомпонентов поддержка была оказана 5 предприятиям на общую сумму 6,6 миллиардов рублей. Такие меры способствуют укреплению промышленного потенциала региона и созданию новых рабочих мест, что подтверждает успешное и плодотворное взаимодействие бизнеса и власти», - прокомментировал министр.

