Главные новости:
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura

26 ноября 2025 15:58
85
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.

Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
Инвестиции в создание производства составили 424 млн рублей, из которых 283 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты».
«За 10 лет в Самарской области ФРП профинансировал 57 проектов на сумму почти 30 миллиардов рублей, - отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Промышленность».  - Благодаря тесному сотрудничеству с федеральными фондами и поддержке, в том числе от Фонда развития промышленности, в Самарской области реализуются проекты, способствующие развитию ключевых отраслей, запуску новых производств и внедрению инноваций, что укрепляет экономический потенциал региона в современных условиях».
Заёмные средства ФРП, предоставленные компании «Пенный берег», были направлены на закупку высокотехнологичной линии для производства наполнителя из пенополиуретана (ППУ) и станка для гибки проволоки, что позволило наладить собственное изготовление каркасов для подушек.
«Компания создала новое производство благодаря займу федерального Фонда развития промышленности. Запускаемые в "серию" изделия разработаны и спроектированы с учетом спецификаций и требований автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Кроме того, планируется обеспечить комплектами подушек новинку 2026 года – Lada Azimut. Уход западных игроков с российского рынка также открывает для нас возможности по выпуску комплектов подушек для автомобильных сидений локализованных в России иностранных автобрендов», – рассказал генеральный директор ООО «Пенный берег» Павел Зелюков.
Предприятие освоило производство подушек трёх видов: Standard, Comfort (+SAB + Arm Rest) и Sports. Подушки типа Standard отличаются хорошей эластичностью, быстротой восстановления формы, лёгкостью, высокой воздухопроницаемостью, что предотвращает перегрев, а также гипоаллергенностью и влагостойкостью.
Комплекты Comfort (+SAB + Arm Rest) включают специализированные автомобильные подушки с улучшенной эргономикой и функционалом. Они изготавливаются из высокоэластичного и мягкого ППУ с анатомической формой. Маркировка +SAB указывает на совместимость с боковыми подушками безопасности (Side AirBag), не препятствуя их работе, а +Arm Rest означает наличие подлокотников или поддержек для рук, улучшающих комфорт во время долгих поездок.
Спортивный комплект Sports рассчитан на активное вождение и усиленные нагрузки. Он делает акцент на жёсткости, фиксации тела и долговечности, при этом сохраняет совместимость с боковыми подушками безопасности (SAB).
На официальном открытии производства министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что запуск производства компании «Пенный Берег» с использованием льготного займа от ФРП является ярким примером эффективной государственной поддержки. 
«Поддержка автопрома – одна из ключевых задач в условиях развития современной экономики. В текущем году по программам автокомпонентов поддержка была оказана 5 предприятиям на общую сумму 6,6 миллиардов рублей. Такие меры способствуют укреплению промышленного потенциала региона и созданию новых рабочих мест, что подтверждает успешное и плодотворное взаимодействие бизнеса и власти», - прокомментировал министр.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Тольятти

