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В правительстве России задумались об отмене НДС для социально значимых товаров

16 июля 2022 10:26
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В правительстве России задумались об отмене НДС для социально значимых товаров

Минпромторг задумался об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров и совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими ведомствами изучает целесообразность такого решения. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

Заместитель министра напомнил, что крупнейшие ретейлеры ранее уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов. Он подчеркнул, что с учетом текущей ситуации необходимо все проанализировать и после этого принять решение. Евтухов отметил, что окончательное решение будет принимать Минфин.

В начале июля Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) о снижении налога на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Речь идет о мясе, молоке, хлебе, чае и так далее, а также бананах.

Бизнес предлагал отсрочить уплату страховых и налоговых взносов в третьем квартале 2022 года на 12 месяцев. Как заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, это решение поможет ритейлу высвободить ресурс для сохранения доступных цен и обеспечение стабильности поставок.

Караваев указал на то, что торговые сети ради поддержки потребителей добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а в некоторых случаях до пяти процентов, хотя такая стоимость не покрывает даже операционные расходы.

В Минпромторге России в ответ на инициативу АКОРТ о снижении НДС на социально значимые продукты заявили, что она «заслуживает внимания», пообещав изучить возможность применения такой меры.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что выступают за рыночные методы по сдерживанию цен. В частности, торговым сетям и поставщикам рекомендовали переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок.

При этом, подчеркнули в министерстве, тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос.

 

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