В онлайн-магазинах предложили создать «российские полки» для электроники

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Без дополнительного продвижения и господдержки наших смартфонов и планшетов обойтись не получится.

Порядка 12 миллиардов рублей — именно столько недополучает государство от продажи российских ноутбуков, смартфонов и планшетов. Несмотря на то что отечественные производители за последние годы выросли и окрепли, полноценно закрепиться на внутреннем рынке им по-прежнему не удается: слишком велики конкуренция со стороны иностранных брендов (в том числе китайских, хлынувших потоком после начала СВО и введения западных санкций) и остаточный скепсис потребителя. В итоге российские производители занимают сегодня лишь 12% от всего гигантского рынка цифровых устройств, оборот которого суммарно оценивается в 500 миллиардов рублей. Как быть с этой ситуацией, может ли с ней помочь государство и как сделать российские смартфоны, планшеты и ноутбуки популярными и окупаемыми, разбирались представители отрасли, эксперты и экономисты на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 25 марта. «Парламентская газета» рассказывает главное.

По словам генерального директора консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, отечественные производители сумели закрепиться в так называемом регулируемом сегменте — то есть связанном с государством. Так, по итогам 2024 года 50% вычислительной техники в российских госорганизациях была выпущена нашими компаниями. Единственное — со смартфонами у нас большая просадка, их почти нет. А вот с ноутбуками и планшетами полный порядок.

Во многом это обусловлено тем, что регулируемый сегмент… хорошо отрегулирован: в нем действует более 10 инициатив в интересах российских разработчиков. Так, например, уже совсем скоро ожидается принятие изменений в так называемые критерии отечественности для мобильных рабочих решений: в качестве дополнительного требования там пропишут обязательное наличие российской операционной системы.

«Сегодня рынок цифровой техники — смартфонов, планшетов и ноутбуков — оценивается в 500 миллиардов рублей, — отметила Светлана Легостаева. — При этом наши компании занимают менее 12% от его объема. Да, за последнее время ситуация, когда об их существовании просто никто не знал, кардинально поменялась: наши бренды сегодня широко представлены как в физических, так и в онлайн-магазинах, и интерес потребителя к ним растет. Но, увы, сложности остаются».

И этих сложностей много: от все еще аномально высокой ключевой ставки до засилья иностранных брендов (в том числе из Китая) и остаточного скепсиса, который отечественный потребитель питает к продукции отечественного производителя. Плюс высокая стоимость производства, которая выливается в высокие же цены, плюс масштаб страны, требующий действительно гигантских объемов поставок.

«Кроме того, у нас сейчас нет ни одной инициативы, которая была бы направлена на поддержку отечественных производителей в розничном сегменте», — констатировала Светлана Легостаева.

Впрочем, и эти 12%, по словам генерального директора компании «АйСиЭл Техно» Ильдара Вагизова, во многом обусловлены тем, что в ситуации кризиса, разразившегося вскоре после введения санкций, многие увидели для себя «окно возможностей» и попытались в него втиснуться.

«Если не будет поддержки государства, уже через год-полтора эти 12% схлопнутся, превратившись в 1-2 или в лучшем случае 3%, — подчеркнул эксперт. — Нарастят свое присутствие китайские бренды, например. И войну с ними мы не выдержим».

Есть и более глубокие проблемы, нежели просто потеря денег и отставание в рынке. По словам генерального директора ООО «Открытая мобильная платформа» Павла Эйгеса, сегодня на руках у россиян порядка 100 миллионов зарубежных устройств. Ежегодный спрос на них — еще 30 миллионов.

При этом тот же государственный корпоративный сектор ощутимого прироста и стимула к развитию не дает, поскольку оценивается… менее чем в 200 тысяч устройств. А из них всего 35% работают на отечественных операционных системах. Доходит, по словам Эйгеса, до абсурда: когда сотрудники госкомпаний на рабочих местах пользуются импортными устройствами.

Как быть? Участники обсуждения предложили целый комплекс мер регулятивного характера. Так, например, одной из них должно стать особое позиционирование отечественных товаров: «российские полки» в физических и онлайн-магазинах, представляющие собой, по сути, квоты на гарантированное размещение определенного объема товара, и масштабный пиар по телевидению, интернету и радио. Плюс особые условия для потребителей — к примеру, специальный кешбэк, который сделал бы покупку отечественного смартфона или планшета более выгодным вложением, нежели покупка импортного. Плюс — оптимизация списков параллельного импорта с сокращением импортных брендов, которые можно завозить в Россию при помощи этого механизма. Павел Эйгес предложил также дополнительно установить полный запрет на использование в госструктурах импортной электроники.

Однако все это вряд ли поможет решить проблему на глубинном уровне. Так, участники обсуждения отметили, что в России все еще не хватает собственных библиотек и сред разработки, компетентных специалистов, аппаратных платформ и так далее. Все это — части «технологического ядра», без которого добиваться суверенитета, в том числе в плане носимой электроники, будет бессмысленно.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев, подводя итог встречи, отметил, что тема будет находиться под строгим контролем.

«В ближайшее время соберем конкретные предложения и представим их профильным ведомствам и всем заинтересованным органам», — констатировал сенатор.