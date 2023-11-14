В октябре в Самарской области предлагаемые зарплаты выросли на 22%

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили предлагаемые и ожидаемые зарплаты в Самарской области за октябрь: по сравнению с октябрем прошлого года работодатели подняли уровень оплаты на 22%, а вот ожидания соискателей выросли на 25%.

Наибольший рост предлагаемых заработных плат в Самарской области отмечен в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (+47%), «Рабочий персонал», «Домашний, обслуживающий персонал» (+32% в октябре 2023 к октябрю 2022 в каждой сфере), «Производство, сервисное обслуживание» (+30%), «Административный персонал» (+28%).

Меньше всего увеличили предлагаемые зарплаты работодатели из сфер «Наука, образование» (+4% в октябре 2-23 года к октябрю 2022 года), «Юристы» (+7%). Снизились предлагаемые зарплаты в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Высший и средний менеджмент» (-13% в каждой).

При этом зарплатные ожидания в Самарской области сильнее всего выросли у сотрудников в сферах «Сельское хозяйство» (+40%), «Производство, сервисное обслуживание» (+30%), «Розничная торговля» (+27%).

Меньше остальных подняли зарплатную планку специалисты из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (+1% в октябре 2023 года к октябрю 2022 года), «Автомобильный бизнес», «Финансы, бухгалтерия», «Маркетинг, реклама, PR», «Юристы» (+11% в каждой сфере).

Топ-10 профобластей по росту предлагаемых зарплат, Самарская область