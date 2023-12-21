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В ОЭЗ «Тольятти» построят производство строительных материалов

21 декабря 2023 11:34
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В ОЭЗ «Тольятти» построят производство строительных материалов

В особой экономической зоне «Тольятти» новый инвестор намерен построить производство строительных материалов. Общая стоимость проекта превышает 1,2 млрд рублей. На новом предприятии планируется создать 113 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году. О этом стало известно во время заседания экспертного совета ОЭЗ под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

С учетом одобренной заявки число резидентов ОЭЗ возрастет до 36 компаний. Из них 17 предприятий уже запущены в работу. Создание максимально комфортных условий для инвесторов – одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе, готовых площадок.

«Активно продолжаем привлекать новых производителей в регион, диверсифицировать экономику Тольятти и вместе с инвесторами создавать рабочие места для горожан, - перечислил Дмитрий Богданов. – В ОЭЗ компании-резиденты получают готовые земельные участки, широкий перечень льгот и возможностей для максимально быстрого запуска. Мы также помогаем бизнесу в привлечении федеральных инструментов, в том числе, льготного финансирования Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности и другие организации».

ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ в свои предприятия за 3 квартала 2023 года составил почти 9 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время деятельности флагманской инвестиционной площадки Самарской области. Наиболее активно инвестировали резиденты с проектами в сфере фармацевтики, переработки газов и пищевых производств.

Фото- министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

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