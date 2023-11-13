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В Минцифры отрицательно отнеслись к идее согласования с абонентом роста тарифов на связь

13 ноября 2023 11:57
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В Минцифры отрицательно отнеслись к идее согласования с абонентом роста тарифов на связь

Минцифры не поддержало идею депутатов Госдумы от партии «Новые люди», предполагающую обязательство заключения дополнительных соглашений между оператором и абонентом при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на услуги сотовой связи. Позиция ФАС оказалась такой же.

Напомним, что не так давно депутаты из фракции «Новые люди» направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко предложение о необходимости согласования роста цен с абонентами услуг связи. Предложенная мера, по идее авторов, результат участившихся случаев необоснованного роста цен на тарифы операторов большой четверки.

Согласно позиции Министерства, выявление случаев необоснованного роста цен, а также реализация превентивных мер по их недопущению находится в ведении Федеральной антимонопольной службы. При этом механизм регулярных проверок со стороны ФАС ведомство признает достаточным и эффективным. «Внесение предлагаемых изменений

в постановление правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. №1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" нецелесообразно», –сообщил замминистра Дмитрий Угнивенко. ФАС согласился с позицией министерства: так, замглавы службы Петр Иванов сообщил, что орган власти отказался поддержать предложение «Новых людей».

В этом году уже был зафиксирован рост тарифов на связь, в 2024 году он также ожидается, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В целом рост цен обуславливается объективными для операторов факторами. Прежде всего, рынок связи переживает трансформации, вызванные санкционным давлением, а также развитием политики по импортозамещению. С другой стороны, Россия массово цифровизируется, интернет становится совершенно базовой вещью для каждого россиянина в результате чего растет нагрузка на сети. Фактически операторы связи находятся в ситуации, в которой обеспечение должного качества услуг становится возможным только при модернизации инфраструктуры. То есть, при росте внутренних издержек, которые и покрываются повышенными на тарифы ценами. Модернизация инфраструктуры в настоящий момент, наверное, самый эффективный способ избежания масштабных сбоев и удовлетворения потребностей всех пользователей», – считает депутат.

Действительно, иногда происходит необоснованный рост цен, отметил Антон Немкин. «Такой рост цен, как правило, связан с желанием получить дополнительную прибыль и не объясняется ростом внутренних издержек на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Однако у нас уже есть эффективный механизм в рамках ФАС, который позволяет быстро реагировать на рост цен и при этом обеспечивает возможность проведения объективной проверки», – пояснил депутат.

Не так давно Минцифры представило стратегию развития отрасли до 2030 года, напомнил Антон Немкин. «В нем предлагается разрешить индексацию тарифов на услуги в случае, если операторы связи будут осуществлять инвестиции в инфраструктурные проекты. Подобная идея позитивно скажется на фиксировании необоснованного роста цен – такие случаи будут выявляться гораздо быстрее. Поэтому скорее нужно повышать эффективность действующих инструментов, дополнение отрасли регуляторными ограничениями может повысить общий уровень неопределённости», – заключил парламентарий.

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