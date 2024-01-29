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В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»

29 января 2024 11:50
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В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»

27 января в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, открылся первый фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России». Мероприятие организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Правительства России и Правительства провинции Ляонин.

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с концертных номеров российских и китайских исполнителей. С песнями «Калинка» и «Подмосковные вечера» перед гостями фестиваля-ярмарки выступил ансамбль народных инструментов «Карусель» из Амурской области.
С приветственным словом к гостям фестиваля-ярмарки обратились генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн, мэр города Шэньян Лу Чжичэн, а также представители российского и китайского бизнеса.

«Миссия фестиваля-ярмарки — создать образ нашей страны как надежного партнера. И синергия продвижения российской продукции, культуры, спорта и традиций, которая лежит в основе нашего нового формата продвижения экспорта, в этом неоценима. Мы привезли в Китай всё лучшее, что «Сделано в России»: наше гостеприимство, традиции и экологически чистую, качественную, вкуснейшую продукцию. Уверены, это позволит сделать наши страны еще чуть ближе друг к другу», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В первый день фестиваля жители Шэньяна смогли встретиться с Олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, увидеть выступления ансамбля «Карусель» и российского исполнителя Никиты Осина, посетить мастер-классы по гжельской и хохломской росписи и продегустировать российские продукты.

Всего на прилавках ярмарки представлено около 1,5 тыс. наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России.

В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня», «АБИ Продакт» и другие. Для них Российский экспортный центр организует целевые переговоры с потенциальными партнерами.

В рамках фестиваля-ярмарки в течение недели для жителей городов Шэньян и Далянь пройдут дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам, а также состоится гала-концерт артистов балета Мариинского театра, театра балета им. Леонида Якобсона и Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая.

Фото: Пресс-служба АО «Российский экспортный центр» (входит в ВЭБ.РФ)

Теги: В центре внимания

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