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В Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

22 апреля 2024 10:08
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в Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир», рассказал «Известиям» торговый атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен. Это важное стратегическое решение, учитывая недавний отказ целого ряда дружественных государств работать с отечественной платежной системой, считают эксперты. Хотя турпоток граждан РФ в Иран пока небольшой — 10 тыс. человек, но потенциал роста есть. Кроме того, отладка работы в дальнейшем поможет бизнесу при переводе средств между странами.

О первых договоренностях наладить работу карт «Мир» в Иране сообщалось еще в 2022 году. Сейчас на повестке уже стоит запуск пилотного проекта по приему российского «пластика», рассказал «Известиям» торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.

Он добавил: внедрение новой системы требует времени. Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по «Миру». Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.

«Известия» направили запрос в ЦБ РФ и ЦБ Ирана, а также в российскую НСПК (оператор системы «Мир») о пилотном проекте по обслуживанию нацкарт в этой стране.

У Ирана есть собственная платежная система — Shetab, она действует с 2002 года. Следует наладить взаимодействие между Shetab и «Миром», чтобы организовать допуск «пластика» на рынки обоих государств, считает генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн. Однако внедрение таких решений требует значительных технических доработок со стороны банков. А также согласования многих коммерческих и правовых условий, добавила она.

Запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, однако срок полностью зависит от заинтересованности обеих сторон, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени, полагает и доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян

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